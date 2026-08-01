Rodolfo Pizarro explica el gran problema por el que los jugadores mexicanos no emigran a Europa

Los futbolistas mexicanos suelen enfrentar diferentes dificultades a la hora de emigrar al futbol europeo. En la actualidad existen varios casos, como el de Israel Reyes y la Roma o el de Erik Lira y el AS Mónaco. En este contexto, el jugador de Pachuca, Rodolfo Pizarro, entregó su visión de por qué sus compañeros de profesión tienen problemas a la hora de buscar una salida de la Liga BBVA MX.

Según el mediocampista mexicano, el principal problema surge del poder económico que tienen los clubes del balompié nacional. Para Pizarro, los traspasos entre clubes de la Liga BBVA MX se realizan con montos de dinero sumamente elevados, situación que complica las futuras negociaciones con equipos de Europa, quienes no están dispuestos a arriesgar una cantidad grande de su capital en el mercado local.

Pizarro y su visión sobre las trabas para salir de México a Europa

De acuerdo al jugador de los Tuzos, varias instituciones del futbol mexicano cuentan con un capital interesante, el cual les permite pagar cantidades superiores a lo que ofrecen varios equipos europeos por jugadores que aún no han tenido la posibilidad de dar el salto a dicho continente.

Rodolfo Pizarro of Mazatlan during the 3rd round match between Mazatlan FC and Toluca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at El Encanto Stadium, on January 24, 2025 in Mazatlan, Sinaloa, Mexico.|Roberto Echeagaray/Roberto Echeagaray

“Dar ese escalón, dar ese paso, es muy difícil porque sabemos que los equipos fuertes de la liga tienen mucho peso económico. Muchas veces pagan mucho más por tu traspaso los equipos de acá que los equipos de Europa”, comenzó diciendo Rodolfo Pizarro.

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“No va a venir un equipo a pagar 15 o 12 millones, y creo que ese es el principal factor por el que los jugadores no se van. Sería bueno hacerlo como en la MLS, donde se marchan por un precio mucho menor, casi gratis”, sentenció el mediocampista mexicano.

Cabe destacar que Pizarro habla desde la experiencia, ya que se formó en la Liga BBVA MX habiendo jugado para Pachuca, Chivas y Monterrey, para luego salir del país y jugar para Inter Miami en Estados Unidos. Posteriormente, pasó por Europa al fichar por el AEK de Atenas.

Los ejemplos actuales que reflejan las palabras de Pizarro

Uno de los casos que refleja a la perfección está situación es el de Israel Reyes. El defensor de la Selección Mexicana es pretendido por la AS Roma, equipo que realizó una última oferta de 6 millones de dólares por su ficha. Sin embargo, desde el América pretenden un monto superior, cercano a los 7 millones de dólares para liberar al defensor. Esto se debe a que invirtieron 4,5 millones de dólares en 2022 para fichar al jugador desde Puebla.

Similar es el caso de Erik Lira, futbolista que está en la órbita del AS Mónaco. Cruz Azul recibió algunas ofertas por el mediocampista, pero no superan los 4,5 millones de dólares que invirtieron en él durante el año 2021 cuando lo ficharon desde Pumas. Esto mantiene al jugador alejado de Europa, situación explicada por el propio Pizarro en sus declaraciones.