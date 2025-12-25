Este jugador de América no podrá volver a su país para el Mundial 2026 como todos los demás... hay una condición

El Club América padecerá bajas importantes durante el Clausura 2026 a raíz de la preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si bien es cierto que los futbolistas mexicanos tendrán la posibilidad de dejar el club y sumarse a la Selección Mexicana durante la Liguilla , ciertos jugadores no tendrían el mismo beneficio y uno de ellos es Rodrigo Aguirre, quien usualmente es convocado a la selección de Uruguay.

Rodrigo Aguirre no tendría permiso para dejar el Club América

A pesar de no estar atravesando su mejor momento como futbolista azulcrema, el ‘Búfalo’ es habitualmente convocado por Marcelo Bielsa en Uruguay, por lo que su presencia en el próximo Mundial puede ser una realidad . Sin embargo, reportes mencionan que el América no otorgará permisos especiales a los jugadores extranjeros para ausentarse durante la Liguilla del Clausura 2026, diferente como sucede con los futbolistas mexicanos.

Rodrigo Aguirre no regresaría a Uruguay previo al Mundial 2026|Crédito: @ClubAmerica / X

Esto quiere decir que Aguirre debería disputar toda la Liguilla con el América y únicamente podría reportarse con la ‘Celeste’ en caso de que el equipo quede eliminado, siempre y cuando el delantero sea convocado. No obstante, el ‘Búfalo’ no sería el único afectado, pues esta normativa también corre para los demás futbolistas extranjeros, como es el caso de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, por ejemplo.

TE PUEDE INTERESAR:



Los jugadores que perdería América para la Liguilla del Clausura 2026

A diferencia de los jugadores extranjeros, todos los mexicanos tendrán la posibilidad de ausentarse a la Liguilla en caso de ser convocados a la Selección Mexicana por decisión de Javier Aguirre. En el caso del América, podría sufrir las bajas de Luis Ángel Malagón, Israel Reyes y hasta el propio Álvaro Fidalgo, quien ya tendría la posibilidad de ser convocado al combinado azteca por tener la nacionalidad mexicana.

Rodrigo Aguirre será evaluado por el cuerpo técnico del América

Si bien fue, mayormente, el delantero titular del América durante el Apertura 2025, Aguirre cerró un torneo discreto. Disputó 18 partidos en total y apenas pudo convertir 4 goles, todos ellos en la fase regular. Con la necesidad de liberar cupos de jugador NFM (No Formado en México), el uruguayo de 31 años es uno de los posibles candidatos a dejar el club con el objetivo de traer nuevos refuerzos de calidad. La pretemporada será clave para conocer su futuro.