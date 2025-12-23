Revelan qué porcentaje de la plantilla del Club América dejará el equipo para el Clausura 2026 y sorprende a muchos

América evalúa lo que será el Torneo Clausura 2026, luego de un 2025 para el olvido al no conquistar ningún título luego de conseguir un tricampeonato en la Liga BBVA MX. Por lo anterior, se espera que el conjunto de Coapa haga una limpia en la plantilla, pero la realidad es otra, pues solo modificará el 90%, entre ellos el reemplazo de Luis Ángel Malagón .

Las Águilas solo buscarán en el mercado de fichajes 2 mexicanos, a fin de suplir a los seleccionados que no podrán disputar la Liguilla del torneo venidero, según informó el periodista Juan Carlos Zúñiga, al asegurar que el 90% de la plantilla se queda. No obstante, hay muchos rumores en el equipo, pues varios jugadores apuntan a salir, entre ellos el chileno Igor Lichnovsky.

El conjunto de Coapa mantendría el 90% de su plantilla, pese a que 2025 fue un año para el olvido.|Club América

A poco más de 2 semanas de que inicie el Clausura 2026, América aún no confirma altas y bajas, ni siquiera de futbolistas que ya no tienen cabida en el plantel, como lo es Néstor Araujo, quien desde hace un semestre no juega con el primer equipo y solo entrena al parejo de sus compañeros.

Los rumores del América en el mercado invernal

América no tuvo un buen año, pues cosechó más fracasos que triunfos, al perder 2 finales ante Toluca: Clausura 2025 y el Campeón de Campeones del mismo año. Además, dejó escapar la oportunidad de ir al Mundial de Clubes 2025 al caer ante LAFC. Asimismo, en el torneo que recién terminó fue eliminado en Cuartos de Final ante Rayados de Monterrey.

Ante tal escenario y la baja de juego de algunos jugadores, pues el portal 365Scores MX señala que serán 7 los que se irán, entre ellos los chilenos Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, quienes apuntan a llegar al Pachuca y León, respectivamente, así como Javairo Dilrosun, quien no fue contemplado por el primer equipo en el Apertura 2025.

El conjunto azulcrema también daría de baja a 4 mexicanos, los cuales son Néstor Araujo, Ralph Orquín, Alan Cervantes y Santiago Naveda, quienes tuvieron poca o nula actividad en la Liga BBVA MX.