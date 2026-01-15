San Luis ya no quiso a Rodrigo Dourado porque no tenía esta cualidad: ahora André Jardine lo vive

El Club América aún no ha podido asentarse en el Clausura 2026 y, tras la caída ante Atlético San Luis en la Jornada 2 , deberá esperar para conocer la victoria. Los aficionados apuntan a que el mercado de fichajes de las Águilas no está siendo para nada bueno y Rodrigo Dourado fue el único futbolista en llegar a Coapa y ganarse la titularidad de inmediato. Sin embargo, ahora se reveló por qué el conjunto potosino lo dejó ir.

Rodrigo Dourado ya no era imprescindible en San Luis

Si bien es cierto que el mediocampista brasileño fue una petición concreta de André Jardine , desde San Luis nunca se opusieron para hacer efectiva su venta. Reportes indican que Guillermo Abascal, entrenador de Atlético, aceptó la salida de Dourado debido a que lo considera un jugador “muy lento” y ya no era del gusto para su equipo. En este contexto, el América tuvo una mayor facilidad para concretar su fichaje.

Rodrigo Dourado era considerado un jugador lento por su antiguo entrenador|Crédito: @ClubAmerica / X

Desde que se anunció su fichaje, Dourado fue titular en los dos primeros partidos del América en el Clausura 2026. Su adaptación al equipo de Jardine fue de forma progresiva y, si bien no deslumbró, las primeras señales que demostró en el campo de juego han sido positivas. El cuerpo técnico de las Águilas valora, principalmente, su entendimiento con Álvaro Fidalgo, su compañero en la medular.

Rodrigo Dourado fue un fichaje asequible para el América

Lejos de gastar millones como en mercados anteriores, el América no tuvo gastos mayores con la contratación del futbolista de 31 años. Resulta que Dourado llegó al Nido de Coapa a cambio de poco más de un millón de dólares, siendo una opción más que viable. Cabe destacar que Jardine ya supo dirigir a Rodrigo cuando aún era entrenador de San Luis, factor que fue clave para ejecutar su llegada.

De momento, Dourado parece cumplir dentro del equipo, sin actuaciones sobresalientes, pero respondiendo con lo que Jardine busca con su presencia como titular: orden en el centro del campo, además de recuperación para salir jugando desde los primeros metros del campo de juego. Sin embargo, el América aún no cierra su participación en el mercado de fichajes y espera por la llegada de más jugadores antes de su finalización.