Rodrigo Huescas tiene un enorme desafío en Europa y si no lo cumple hay consecuencias: “Si no gana...”

Esta nueva edición de la Champions League 2025/26 podría tener a varios mexicanos presentes y uno de ellos es Rodrigo Huescas, futbolista con pasado en Cruz Azul. El lateral derecho se encuentra jugando en Europa desde hace varios meses y se ha afianzado en la defensa del Copenhague de Dinamarca. Ahora, tendrá una prueba crucial para su carrera. Por otro lado, Edson Álvarez es orgullo mexicano tras llegar al Fenerbahçe de Turquía .

Resulta que este miércoles 27 de agosto, Huescas se jugará junto con el Copenhague la clasificación a la Champions League de esta nueva temporada. Los daneses recibirán al Basel de Suiza y necesitarán un triunfo para avanzar a la fase de liga del nuevo formato del torneo europeo. En la ida, el resultado fue un empate 1-1, por lo que todo sigue igualado. Por otro lado, Orbelín Pineda es otro mexicano que brilla en Europa y que consiguió un récord inigualable .

FC Copenhague / X Rodrigo Huescas es un canterano prometedor de Cruz Azul

Lo cierto es que en caso de clasificar a la Liga de Campeones, Huescas será el segundo futbolista mexicano en participar de la fase de liga. Pues Álex Padilla, portero del Athletic Club de Bilbao y ex Pumas, ya se encuentra clasificado de forma directa. Cabe destacar que con un empate, el partido se irá a tiempo extra y, de seguir la igualdad, se definirá en la tanda de penaltis. Una derrota dejará a Huescas y a su equipo fuera del torneo. Es decir que, si no gana, la consecuencia será no jugar la UCL.

¿A qué hora juega Rodrigo Huescas por su pase a la Champions League?

Copenhague recibirá al Basel en Dinamarca esta tarde, precisamente a las 13:00 horas (Ciudad de México), por el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League. Todo parece indicar que el lateral mexicano será titular en el equipo europeo, ya que viene de jugar 5 partidos en los clasificatorios de la Champions League. Además, viene de marcar un gol ante el Malmo de Suecia en la fase previa.

¿Qué otros mexicanos pueden jugar la Champions League 2025/26?

Además del ya clasificado Padilla y la posible clasificación del Copenhague de Huescas, otro mexicano que podría participar del torneo europeo es Edson Álvarez. El ex América dejó West Ham en este mercado de fichajes y se sumó a la plantilla del Fenerbahçe. El equipo turco también jugará el día de hoy ante Benfica para definir otro clasificado a la fase de liga y en la ida empataron 0-0.