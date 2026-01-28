¡Rompe el silencio! El ex del Barcelona manda mensaje tras su llegada a Chivas: “no puedo esperar...”

Kevin García es el ex del Barcelona que rompió el silencio tras firmar con Chivas con un contundente mensaje que publicó en sus redes sociales. El futbolista de 18 años llegó al conjunto rojiblanco para este Clausura 2026, al igual que Brian Gutiérrez , pero debido a su edad se integrará a las categorías menores, en espera que de que termine de curtirse y así integrarlo al primer equipo.

El nacido en Estados Unidos, pero con sangre mexicana, formó parte de la Academia de Residencia Juvenil del Barcelona del país norteamericano, por ello se le liga con el club blaugrana. Después de 2 años pasó a la Tercera División de la MLS, donde llamó la atención del Rebaño Sagrado, que en sus filas tuvo a los peores fichajes: Javier “Chicharito” Hernández y Oribe Peralta.

Kevin García se mostró emocionado por su fichaje con Chivas y no espera la hora de portar la playera rojiblanca.|@kevin.g_77

“Agradecido por todo lo que Dios me ha dado y por mis padres que siempre estuvieron ahí para mí, al igual a la gente del proceso que me han ayudado a estar donde estoy ahorita. Dios es grande. No puedo esperar a ponerme la rojiblanca”, compartió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Él es Kevin García, el ex del Barcelona que ahora jugará en Chivas

García nació el 21 de septiembre de 2007 en Reedley, California, Estados Unidos, pero cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a sus padres, por ello puede jugar en Chivas. El ahora rojiblanco juega como mediocampista ofensivo y desde los 15 años se integró a la Academia del Barcelona.

En la juvenil del club blaugrana estuvo durante 2 años, hasta que en verano de 2024 pasó al Fuego FC de Fresno, California. El club juega en la USL League One, perteneciente a la Tercera División del futbol estadounidense.

En el club californiano llamó la atención de los visores de Chivas, que no duraron en comprarlo como una apuesta a futuro, ya que se integrará a las categorías menores, aunque podrá foguearse en el Club Tapatío de la Liga de Expansión MX.