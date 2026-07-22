Rosalía respondió tras el boicot del público de Argentina a sus shows por lo que dijo de la final del Mundial 2026

La gira de Rosalía por Argentina quedó envuelta en una fuerte polémica. En redes sociales comenzaron a circular pedidos para devolver los boletos de sus próximos conciertos, luego de que la cantante compartiera un contenido relacionado con la derrota de la selección argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Horas después llegó su respuesta.

Todo comenzó cuando Rosalía reposteó en TikTok un video publicado por Mia Khalifa, ex actriz de cine para adultos. En las imágenes aparecía la canción La Perla mientras la influencer celebraba el triunfo de España sobre Argentina. El gesto fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia la personalidad de los argentinos y desató un boicot.

Argentina solo disparó en 2 ocasiones durante los 120 minutos y ninguna fue al arco de Unai Simón.|REUTERS

Rosalía respondió tras el boicot por sus conciertos en Argentina

La controversia creció rápidamente. En redes sociales, varios fanáticos comenzaron a compartir instrucciones para solicitar la devolución de los boletos de los seis conciertos que la artista tiene programados entre el 1 y el 6 de agosto en el Arena de Villa Crespo.

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Pocas horas después, Rosalía eliminó el repost de TikTok y publicó una historia en Instagram con un mensaje dirigido a los aficionados argentinos. “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la cantante, asegurando que su intención no era respaldar el mensaje del video. “Solo tengo amor por Argentina”, agregó.

¿Qué significaba ser “una perla” en el video que compartió Rosalía?

El contenido original pertenecía a Mia Khalifa, quien utilizó la canción La Perla para acompañar una frase sobre la derrota de Argentina ante España. En el español coloquial, la expresión “ser una perla” puede emplearse de forma irónica para describir a una persona problemática, poco confiable o embustera, lo que aumentó el malestar entre los usuarios argentinos.

Las disculpas llegaron antes de sus shows en Buenos Aires

El pedido de perdón de Rosalía llegó en un momento clave. La artista mantiene su agenda de presentaciones en Buenos Aires durante agosto y buscó desactivar la controversia antes del inicio de los conciertos.

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Su disculpa también se produjo en medio de otros episodios “anti Argentina” protagonizados por figuras internacionales que realizaron publicaciones relacionadas con la final del Mundial 2026 y que generaron rechazo entre los aficionados argentinos. En el caso de Rosalía, la cantante optó por borrar el contenido y ofrecer una explicación pública.

