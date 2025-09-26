Lewis Hamilton ‘cae en un bache’ y se muestra dolido en sus redes sociales

El piloto británico de Fórmula Uno, Lewis Hamilton reveló en redes sociales que está pasando por un momento complicado, pues su mascota un perro bull dog de nombre Roscoe, contrajo una enfermedad muy grave que lo ha llevado a estar en estado de coma y se cuestiona si es que logrará despertar.

Hamilton tiene un grande amor por su perro Roscoe, y por ello es que este viernes pidió en redes sociales oraciones por su mascota que a causa de una neumonia, el tratamiento lo llevó a quedar en coma con pronóstico poco alentador. Recalcó Hamilton en un mensaje que estará junto a él en estos momentos complicados en los que busca acompañarlo.

Reconoció también el piloto de Ferrari, que Roscoe murió por un momento pues su corazón se detuvo, pero lograron reanimarlo.

El mensaje de Lewis Hamilton sobre el estado de salud de su perro Roscoe

“Por favor, mantén a Roscoe en tus pensamientos. Quiero mantenerlos actualizados. Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradeceros a todos por vuestras oraciones y apoyo”.

Aficionados de Hamilton, se suman al apoyo a Roscoe

Tras su mensaje, una ola de comentarios de apoyo de sus aficionados llegaron para el volante de Ferrari, con comentarios como “enviamos apoyo a Roscoe y a Hamilton”, o “manten fuerza, Roscoe”, y “estamos contigo, Roscoe”.

Roscoe, su mascota de Hamilton, el perro de Hamilton, tiene 12 años de edad, revelado en un posteo anterior en las redes sociales de Hamilton.

¿La situación de Roscoe afectará a Lewis Hamilton?

Este momento tiene con la mente a Hamilton en el progreso de su perro Roscoe. Su siguiente carrera será hasta el 5 de octubre en el Gran Premio de Singapur, por lo que tiene un margen de tiempo para estar con su mascota, considerando que para la siguiente semana tendrá que viajar hacia ir circuito de Marina Bay.

Hamilton está en el sexto puesto del Mundial de F1 corriendo para Ferrari con 121 puntos. El líder es Óscar Piastri de McLaren que tiene 324 unidades y se encamina a ser el campeón del 2025 y además a regresar junto a su coequipero Lando Norris a la cima para ser campeones del mundo de constructores.

