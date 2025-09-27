¡NO ES BROMA! Max Verstappen deja Red Bull para ganar con Ferrari

Max Verstappen sigue rompiendo moldes. El tricampeón mundial de Fórmula 1 debutó este sábado en la categoría GT3 y lo hizo con una victoria contundente en las 6 Horas de Nürburgring, fecha correspondiente a la Langstrecken-Serie (LS9), el campeonato de resistencia alemán.

💥 ¡Max Verstappen finaliza su stint PRIMERÍSIMO y con una ventaja de MÁS DE UN MINUTO!



🐐 Es una jodida leyenda del automovilismo.#F1 #NLS pic.twitter.com/XnuCHQFVPj — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 27, 2025

Verstappen compartió el volante de una Ferrari 296 GT3 del equipo Emil Frey Racing junto al británico Chris Lulham, piloto de simuladores y amigo cercano del neerlandés. La dupla sorprendió al paddock con una actuación impecable, dominando desde la primera hora de competencia.

¿Cómo fue la carrera de Max Verstappen con el Ferrari 296 GT3?

Max inició la carrera con un ritmo demoledor, marcando vueltas rápidas y gestionando el tráfico con maestría. Al finalizar su turno, entregó el auto a Lulham con más de un minuto de ventaja sobre el segundo lugar, una diferencia que resultó clave para asegurar el triunfo.

¿Quién es Chris Lulham?

Chris, quien ha destacado en plataformas como iRacing y Gran Turismo, respondió con madurez y consistencia. A pesar de ser su primera experiencia en una competencia de resistencia de alto nivel, mantuvo el ritmo y evitó errores en las últimas horas de carrera. Su desempeño validó la apuesta de Verstappen, quien lo eligió personalmente para esta aventura.

La Ferrari 296 GT3 se mostró sólida en todos los aspectos: velocidad, fiabilidad y manejo en condiciones cambiantes. El equipo Emil Frey Racing celebró en lo más alto del podio, demostrando que la combinación de talento consagrado y juventud digital puede dar resultados sorprendentes.

Esta victoria marca un nuevo capítulo en la carrera de Verstappen, quien ha expresado su interés por explorar otras disciplinas del automovilismo. Además, abre la puerta para que pilotos de simuladores como Lulham sean considerados en competencias reales, rompiendo barreras entre el mundo virtual y el físico.

