Rotondi nunca puede salir de Cruz Azul: la estadística que obliga a Joel Huiqui a usarlo

Rodolfo Rotondi es el héroe del momento de Cruz Azul al anotar el gol que le dio el título a la institución en el Clausura 2026. El argentino pasó por momentos complicados al ser juzgado por cierto sector de la afición como el culpable de perder la final contra América y una eliminación en semifinales. Pero las estadísticas revelan otro dato, ya que el extremo es pieza fundamental en el esquema de Joel Huiqui, quien apuesta por un jugador joven.

Carlos Rotondi se ha perdido los últimos 5 partidos de la Máquina, tanto de la Liga BBVA MX como de la Leagues Cup, torneo en el que quedó eliminado, de los cuales solo 2 pudo ganar el equipo dirigido por Huiqui. Según las estadísticas, cada vez que el argentino falta, el club sufre más descalabros que de costumbre.

La Máquina sufre cuando Rotondi no está en la cancha, pues en los últimos 5 partidos ha perdido 3.|@rodorotondi

Las estadísticas que avalan a Rotondi como clave para Cruz Azul

De acuerdo con la página Hablemos del Azul, el jugador de 29 años ha disputado en lo que va de este 2026 28 partidos, de los cuales el club ha ganado 18, empatado 8 y solo 2 derrotas. Con estas estadísticas, el conjunto de la Noria tiene una efectividad del 74% cada vez que Carlos está en el terreno de juego.

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Sin embargo, la Máquina sufre cada vez que Rodolfo no está en la cancha, pues en este año se han perdido 9 encuentros, en los que el club solo ha conseguido 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas, lo que da una efectividad del 41%.

Rotondi se ha perdido los últimos 5 partidos de Cruz Azul, en los que el equipo ganó 2 y perdió 3:



Cruz Azul 2-3 Atlante

Cruz Azul 1-0 Philadelphia

Cruz Azul 2-1 New York City

Cruz Azul 1-2 Chicago Fire

Cruz Azul 1-2 Xolos.

¿Por qué no ha jugado Rotondi con Cruz Azul?

El héroe de la décima se ha perdido los últimos partidos de Cruz Azul por una fascitis plantar, que es la inflamación del tejido grueso de la planta del pie. Este padecimiento causa dolor agudo y punzante en el talón. No obstante, diferentes versiones apuntan a que el extremo podría regresar en la fecha 5 del Apertura 2026, cuando la Máquina se enfrente al Atlas.