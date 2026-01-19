Fue experta en artes marciales y brilló en la UFC, pero decepcionó en su etapa en WWE

La relación entre la UFC y la WWE ha existido prácticamente desde hace algunas décadas, lo cual ha hecho que figuras de ambas disciplinas formen parte de la otra. Posiblemente, los ejemplos más claros de esto sean Brock Lesnar en el apartado masculino, así como Ronda Rousey en el plano femenino.

Ronda Rousey es considerada una de las peleadoras de artes marciales mixtas más importantes en la historia de la UFC, aunque desde niña mostró el gusto y cariño que siente por la lucha libre. Bajo este contexto, la WWE le brindó la oportunidad de mostrarse en el ring con resultados que, sin embargo, no fueron los mejores.

¿Cómo fue el paso de Ronda Rousey en la WWE?

Nacida en California el 1 de febrero de 1987, Ronda Rousey es una peleadora profesional que cuenta con 38 años y que, en el pasado, fue una de las sorpresas más grandes que la WWE presentó a sus aficionados. Ronda ya había aparecido en pequeños segmentos desde el 2014, aunque fue en Wrestlemania 2015 cuando tuvo una acción mayor junto con The Rock sin que esto significase necesariamente su primer combate.

Podría decirse que 2015 fue el primer acercamiento real de Ronda Rousey en WWE, aunque formalmente este se dio en Royal Rumble 2018 al ganar este combate, hecho que le permitió estar en la próxima edición de Wrestlemania. Se esperaba que tuviera una carrera importante en la empresa; sin embargo, no fue así.

Ronda fue campeona de la WWE; sin embargo, sus limitados movimientos hicieron que comenzara a perder el cariño del público. Rousey se cansó de esta situación, concedió polémicas declaraciones y dejó la empresa con más dudas que certezas, decepcionando a la gente que la siguió en su paso por esta empresa.

¿Ronda Rousey volverá pronto a la WWE?

Si bien su aparición se volvió una de las más estelares y llamativas de la empresa en el pasado reciente, la realidad es que el roster femenino de la WWE es uno de los más fuertes en la historia, motivo por el cual luce muy complicado que Ronda Rousey esté de regreso en RAW o SmackDown .