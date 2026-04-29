En Rusia todos lo aclaman y podría ser el movimiento estelar de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026

En los últimos días se dio a conocer que un futbolista que se destaca en Rusia ya se perfila para ser el fichaje estrella de Club América. Y ahora ese mismo futbolista podría ser el movimiento estelar e inesperado de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de un futbolista que se viene recuperando de una lesión y que tiene jerarquía de sobra.

Así como se habla de que Marcel Ruiz podría llegar de última hora al Mundial y no está 100% descartado, ahora también se dice que Luis Chávez sería uno de los jugadores de Europa que se integraría a la lista de convocados del “Vasco” Aguirre para la Copa del Mundo. El ex Xolos de Tijuana y Pachuca acaba de regresar tras 9 meses de inactividad.

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El regreso de Luis Chávez en Rusia tras el calvario de su lesión

Después de una ausencia que se prolongó por nueve meses, Luis Chávez ha vuelto finalmente a los terrenos de juego. Su reaparición oficial ocurrió el pasado 22 de abril de 2026, cuando disputó media hora en el encuentro frente al Rubin Kazán.

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La progresión del mediocampista de 30 años ha sido positiva, logrando recuperar la titularidad apenas cuatro días después, el 26 de abril, participando durante 62 minutos en el triunfo del Dinamo Moscú ante el Sochi.

¿Cuál fue la gravedad de la lesión de Luis Chávez?

El exjugador de Pachuca quedó fuera de las canchas en junio de 2025, tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados con el duelo de la Selección Mexicana y Costa Rica en la Copa Oro. Esta grave afección lo mantuvo alejado de la actividad competitiva en Europa durante casi tres trimestres.

El panorama de Luis Chávez con Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A pesar de su reciente retorno, distintos reportes indican que el panorama para el Mundial 2026 podría cambiar y que el “Vasco” Aguirre podría incluirlo en la lista definitiva de 26 jugadores a pesar del largo periodo de inactividad que atravesó.

