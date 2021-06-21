Goleada de Dinamarca a Rusia en Eurocopa 2020

Una gran victoria para el equipo danés le sirvió para colocarlos dentro de los Octavos de Final, segundo lugar del Grupo B en la Eurocopa 2020. Una goleada que transformó a la noche en mágica, Dinamarca derrotó a Rusia, 4-1, que, unida al triunfo de Bélgica contra Finlandia, le sirvió en su ascenso.

La "Dinamita roja" llegaba casi eliminada, lastimada por perder a su estrella, Christian Eriksen, en un partido contra Finlandia. Cayendo en el segundo contra Bélgica, otro encuentro que mereció ganar.

Goleada de Eurocopa 2020

Pero después de dos noches de mala racha, por fin hubo alegría en el Parken. Dinamarca, en una segunda ronda de locura, tras meterle cuatro goles a Rusia, se pudo posicionar para octavos.

Dinamarca volvió a repetir el mismo once que hace cuatro días, manteniendo el 5-3-2. Pero no con un comienzo tan electrizante como el de ese entonces, ahí los daneses se comieron a los "Diablos rojos" en una primera parte sobresaliente.

A Dinamarca le fue un tanto complicado elaborar el juego, estrategia establecida por Stanislav Cherchésov, alternando presión alta con repliegue profundo, que obligaba a Schemeichel a acaparar el balón.

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El equipo que más había tirado a portería después de dos jornadas, 45, hizo el primer disparo esta vez en el minuto 29. Un trallazo de Pierre Hojbjerg que se fue cerca de un palo de Safónov.

Rusia se encontraba cómoda. Fueron creciendo Aleksey Miranchuk y Aleksandr Golovín, que metió el susto en el cuerpo al público del Parken con una conducción en contraataque que salvó con los pies Kasper Schmeichel.

Para Dinamarca, no pintaba bien el partido, se encontraba nerviosa y sin muchas ideas. Hasta que Damsgaard, talento del Sampdoria que hace de Eriksen tras la dramática baja del número 10, firmó un latigazo a una escuadra desde la frontal imparable para Safónov. A punto de cumplir 21 años, el goleador danés más joven en una Eurocopa.

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Jannik Vestergaard, en un cabezazo en un córner poco después, rozó el segundo ante la incredulidad de los rusos.

A Rusia ya no le valía para nada el resultado, perjudicada por la goleada contra Bélgica en caso de empate a puntos. Adelantó líneas. a Dinamarca esperaba a la contra.

Roman Zobnin tiró todo por la borda en una cesión que dejó vendido a Safónov. Yussuf Poulsen solo tuvo que empujar el balón a puerta vacía.

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Dinamarca se creció. Kasper Dolberg se durmió solo frente a Matvey Safónov cuando podía haber cerrado el partido.

Y el Parken se convirtió entonces en un carrusel de emociones. Locura con el gol de Romelu Lukaku a Finlandia, que clasificaba a Dinamarca. Decepción al ser anulado. Y furia cuando Sobolev se dejó caer al sentir un leve contacto dentro del área. Penalti a pesar de las protestas desatadas de los daneses. Artem Dzyuba no perdonó.

El gol en propia puerta del portero finlandés Lukas Hradecky, que pasó hace años por la liga danesa, volvió a desatar la locura, coronada con dos goles en dos minutos de Andreas Christensen y Joakim Mæhle, que hicieron además un guiño al pasado.

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Hace 36 años, otra noche de junio, el antiguo estadio nacional, Idraetsparken, sobre el que se erige el actual, acogió otro duelo inolvidable, un partido de clasificación al Mundial, considerado el mejor encuentro nunca jugado por Dinamarca en casa. El rival, la Unión Soviética, que entonces marcó un gol más que Rusia este lunes, 4-2.

