Horario y dónde ver los Partidos para hoy UEFA EURO 2020 - 21 de Junio

México. Este lunes se definen los puestos en los grupos B y C de la Eurocopa 2020.

A partir de las 11:00 AM se jugarán los partidos que definirán el grupo C. Los encuentron serán entre Ucrania vs Austria y Macedonia del Norte vs Países Bajos.

Ucrania vs Austria

Las selecciones de Austria y Ucrania, empatadas a tres puntos en la clasificación del Grupo C, se medirán este lunes en Bucarest por un pase directo a octavos de final de la Eurocopa, una gesta inédita para ambas selecciones.

Los jugadores de Andréi Shevchenko, que vienen practicando un gran futbol durante todo el torneo, son los grandes favoritos para este decisivo encuentro.

Empatadas a tres puntos y con la diferencia de goles a favor de Ucrania, un empate podría ser suficiente para Austria, que con cuatro puntos en su casillero podría convertirse en una de las mejores cuatro terceras de grupo en avanzar a octavos de final.

Alineaciones probables:



Ucrania: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Zinchenko, Stepanenko; Yarmolenko, Malinovskyi y Yaremchuk.

Austria: Bachmann; Lainer, Dragovic, Alaba, Hinteregger, Ulmer; Laimer, Schlager; Sabitzer; Arnautovic y Baumgarnter.

Macedonia del Norte vs Países Bajos

Tras siete años sin aparecer en un gran torneo y con la clasificación para octavos como primera del Grupo C en el bolsillo, la selección de Países Bajos intentará sumar este lunes su tercera victoria consecutiva en el campeonato y colocarse como aspirante a dar la sorpresa en la Eurocopa.

Para mantener la tensión competitiva, el seleccionador, Frank De Boer, apenas introducirá en su once titular un par de cambios, que no desveló en la rueda de prensa previa al duelo que se disputará en el Johhan Cruyff Arena de Amsterdam.

La aguerrida Macedonia de Norte, matemáticamente ya está eliminada en su primera comparecencia en la fase final de una Eurocopa.

Alineaciones probables:



Países Bajos: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Ake Dumfries, Gravenberch; F. De Jong, Wijnaldum, Wijndal; L. De Jong y Depay.

Seleccionador: Frank de Boer (NED)





Macedonia: Dimitrievski; Alioski, Musliu, Velkovski, Ristovski, Nikolov; Spirovski, Ademi, Bardhi; Elmas y Pandev.

A las 2:00 PM se jugarán los partidos que definirán el grupo B. Los encuentron serán entre Rusia vs Dinamarca y Finlandia vs Bélgica.

Rusia vs Dinamarca

Con cero puntos en su casillero tras dos derrotas inmerecidas y en medio de un tobogán de emociones por el drama vivido con su estrella, Christian Eriksen, Dinamarca llega a la última jornada sin otra opción que ganar frente a una Rusia a la que le vale un empate.

Hace poco más de una semana la “Dinamita roja” llegaba en un ambiente de euforia, avalada por su buenos números (solo dos derrotas en cinco años) y por el hecho de jugar por primera vez en casa un gran torneo. Ahora se encuentra al borde del precipicio, pero si gana, puede acabar incluso segunda de su grupo.

Alineaciones probables:



Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Mæhle; Delaney, Damsgaard, Højbjerg; Braithwaite, Wind o Dolberg, Poulsen.

Rusia: Safónov; Mario Fernandes, Dzhikiya, Divéev, Kudriashov o Bárinov, Kuzyáev; Ozdóev, Zobnin; A.Miranchuk, Golovín y Dzyuba.

Finlandia vs Bélgica

Bélgica buscará el pleno de victorias, la única selección que puede lograrlo junto a Italia y Países Bajos, ante una hambrienta Finlandia, que aún tiene opciones de clasificación en su primera Eurocopa de naciones.

Ser primera de Grupo B es primordial para Bélgica, ya que eso influye no sólo en los rivales que los “diablos rojos” se encontrarán en los cruces, sino también en los desplazamientos, más largos si queda segunda.

A los finlandeses no les vale con perder dignamente en el tercer partido de su debut en una Eurocopa. Tres puntos pueden no ser suficientes para ser uno de los cuatro mejores terceros, más aún cuando a los rusos les vale con un empate en Copenhague si los escandinavos no derrotan a los belgas.



Alineaciones probables:



- Finlandia: Hradecky; Tovio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Uronen, Lod, Kauko, Kamara; Pohjanpalo y Pukki.

- Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku y Eden Hazard.