Austria hace historia en la Eurocopa 2020

México. La selección de Austria consiguió su primera clasificación a octavos de final de la Eurocopa, donde se medirá a Italia, tras dar la sorpresa y derrotar con autoridad 0-1 ante Ucrania que se encuentra en el borde de la eliminación.

La selección de Ucrania, consciente de que les servía el empate y anulada por la presión austriaca, planteó un partido más defensivo, esperando atrás y buscando hacer daño al contragolpe.

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Baumgartner, el héroe austriaco

El esfuerzo de la selección de Austria se vio recompensado en el minuto 21 de juego, cuando Baumgartner apareció entre la defensa ucraniana para meter el pie y mandar el balón al fondo de la red, tras un gran saque de esquina del nuevo jugador del Real Madrid David Alaba.



Luego de la anotación, Austria no se dio por satisfecho en ningún momento y neutralizó a una Ucrania que solo puso a prueba a Bachmann con un solitario remate desde fuera del área.



Andréi Shevchenko, técnico de Ucrania, movió sus fichas en el descanso, sustituyendo a un desaparecido Malinovskyi por Tsygankov en ataque, aunque su escuadra seguía sin poder meter presión a la defensa austriaca.

La tensión podía sentirse en los minutos finales del encuentro porque un solo tanto de los de Shevchenko podía cambiar todo por completo y concederles su tan ansiada e inédita clasificación.

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Ucrania lo intentó hasta el pitido final, pero su oportunidad más clara, un disparo escorado de Yaremchuk, se marchó fuera rozando el poste de la portería austriaca.

Con este resultado, Austria queda segunda de grupo, por debajo de Países Bajos, y se medirá a Italia en octavos de final este sábado; mientras que Ucrania, con solo 3 puntos, queda a la espera de lo que suceda en el resto de partidos para ver si se convierte en uno de los cuatro mejores terceros para pasar de ronda.

Con información de EFE