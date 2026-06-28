George Russell reina en la casa de Verstappen y enciende la lucha por el título de la Fórmula 1

El mundial de la Fórmula 1 2026 no da tregua. En una carrera de altísima tensión en el circuito de Spielberg, George Russell (Mercedes) se anotó un triunfo categórico en el Gran Premio de Austria, logrando su séptima victoria profesional tras contener los feroces embates de Max Verstappen (Red Bull). Con este resultado, el británico refuerza sus aspiraciones al título y asciende al segundo puesto de la clasificación general, metiéndole presión al líder del campeonato, el joven italiano Kimi Antonelli, quien completó el podio en la tercera posición.

Russell ejecutó una salida perfecta desde la pole position. Mientras tanto, el mexicano Sergio "Checo" Pérez tuvo que abandonar la carrera en las primeras vueltas ya que su Cadillac tuvo problemas debido al sobrecalentamiento de los frenos, igual que su compañero Valtteri Bottas.

Hacia el final, la carrera se convirtió en un auténtico juego de nervios. Verstappen, tras superar una dura batalla con Lewis Hamilton, recortó distancias de forma dramática y cruzó la meta a solo 1.611 segundos de Russell, mientras que Antonelli firmó el tercer sitio, defendiendo su liderato mundial con uñas y dientes. El top 10 lo completaron Oscar Piastri (4º), Hamilton (5º), Isack Hadjar (6º), Lando Norris (7º), un Charles Leclerc (8º) que cerró una jornada gris para Ferrari, Liam Lawson y Arvid Lindblad de Racing Bulls terminaron (9º) y (10º) respectivamente.

Así marchan el Campeonatos de Pilotos y de Constructores

Campeonato de Pilotos: El italiano Kimi Antonelli (171 puntos) se mantiene en la cima de la tabla, consolidando una sólida ventaja de 40 puntos sobre su más cercano perseguidor, George Russell (131) , quien con su victoria desbanca a sus rivales para tomar el segundo puesto general. Lewis Hamilton (Ferrari) se encuentra en el tercer puesto con 125 unidades.

El italiano se mantiene en la cima de la tabla, consolidando una sólida ventaja de 40 puntos sobre su más cercano perseguidor, , quien con su victoria desbanca a sus rivales para tomar el segundo puesto general. se encuentra en el tercer puesto con Campeonato de Escuderías: Mercedes domina el campeonato y con el triunfo de Russell ahora suma 302 puntos, seguido por el equipo de Ferrari (204) y McLaren (159).

La máxima categoría no se detiene y el Gran Circo se traslada de inmediato al histórico circuito de Silverstone para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña, la próxima cita del campeonato el 3 al 5 de julio.

