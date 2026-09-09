Este sería el salario de David Alaba en el América

El cierre de mercado siempre llega con buenas historias, situación que en Coapa está poniendo a trabajar a la directiva. Y es que apareció la posibilidad de contratar a un veterano ex Real Madrid. Desde Europa se reporta que hay acercamientos para que David Alaba llegue al futbol mexicano. El austriaco es una opción real y esto se sabe de sus pretensiones a estas alturas de su carrera.

Resumen: Venezuela 1-0 México | Copa América 2024

¿Cuál sería el salario de David Alaba en el América?

El central campeón de Europa y recientemente mundialista por Austria, quedó como agente libre tras no renovar con el Real Madrid al finalizar la temporada 2025-26. Ante dicha situación, no ha encontrado equipo y por eso aparece como una opción de mercado para el Club América de México. En ese sentido, la afición azulcrema está a la expectativa de un posible acuerdo con el zaguero.

La información sobre el supuesto vínculo entre David Alaba y el club mexicano la compartió Matteo Moretto, periodista especializado en fichajes. Por ello, ante la situación de libertad para negociar y sin necesidad de pagar un fichaje, el experimentado defensor de 34 años luce como una tentadora propuesta. Además, el posible fichaje tiene sentido en torno a la baja sensible de un hombre de la calidad de Sebastián Cáceres.

Allí, el tema a resolver de manera inmediata es el salario que América le ofrecería al defensa austriaco. Dado que es un hombre con envergadura internacional y capacidad más que comprobada, tendría que igualarse a las pagas de los mejores del club. Se reporta que Henry Martín cobra cerca de 3.5 millones de dólares al año, Erick Sánchez gana 3 millones y Raphael Veiga 2.7. En ese sentido, David Alaba debería estar entre esas cifras al ser un refuerzo estelar.

¿Cuál es el presente futbolístico de David Alaba?

El defensa central, lateral y hasta mediocampista europeo es un gran jugador y posee una trayectoria como pocos pueden presumir en el circuito mexicano. Es claro que sus mejores años pasaron y por ello no tiene club en estos momentos. Lamentablemente uno de los riesgos con David Alaba, es el tema de las lesiones. Su última etapa como futbolista profesional se vio mermada por fuertes contratiempos que lo dejaron fuera de actividad durante mucho tiempo.