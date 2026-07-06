Este es el salario de Mikel Merino, el jugador de España que eliminó a Cristiano Ronaldo de su último Mundial

El sueño mundialista de Cristiano Ronaldo se terminó. Portugal fue eliminado por España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una de las últimas jugadas del partido en el Estadio Dallas. El responsable de la salida de CR7 de su última Copa del Mundo fue Mikel Merino, mediocentro de 30 años del Arsenal, quien tiene un salario mucho más bajo que el portugués.

El salario de Mikel Merino, el héroe de España ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

De acuerdo a Capology, sitio especializado en salarios de jugadores, Mikel Merino recibe un sueldo anual de 9 millones de dólares por temporada. Esto dista mucho de la fortuna que gana Cristiano Ronaldo o incluso de Lamine Yamal.

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A pesar de ganar un sueldo mucho más bajo que CR7 y compañía, Merino apareció sobre el final del encuentro y le dio a España el pasaje a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

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Rival, fecha y hora del partido de Cuartos de Final de España

El partido de cuartos de final entre España y el vencedor de Estados Unidos vs Bélgica se jugará el viernes 10 de julio de 2026 a las 13:00 horas en el Estadio Los Ángeles. La organización del Mundial ubicó ese encuentro dentro del Partido 98 del cuadro eliminatorio.

|REUTERS

Los resultados de España y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España terminó como líder del Grupo H, ganó con amplitud en Dieciseisavos de Final y superó por la mínima los Octavos de Final.

España 0-0 Cabo Verde — Jornada 1

España 4-0 Arabia Saudita — Jornada 2

España 1-0 Uruguay — Jornada 3

España 3-0 Austria — 16avos de Final

España 1-0 Portugal — Octavos de Final

España 1-0 Portugal |MEXSPORT

Portugal finalizó en el segundo lugar del Grupo K, ganó sobre la hora en 16avos de Final y perdió por la mínima ante España.

Portugal 1-1 RD Congo — Jornada 1

Portugal 5-0 a Uzbekistán — Jornada 2

Portugal 0-0 Colombia — Jornada 3

Portugal 2-1 Croacia — 16avos de Final

Portugal 0-1 España — Octavos de Final.

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