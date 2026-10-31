¡CON DISFRAZ INCLUIDO! Así salió David ‘Rey’ Picasso para enfrentar a Carl ‘Wonder Boy’ Jammes Martin en la México vs The World

David ‘Rey’ Picasso aprovechó para salir con una mascara del hombre araña, de una mitad totalmente roja y de la otra mitad de venom, aprovechando el día en el que pelea el mexicano.

Fue en su salida rumbo al ring, en el momento en el que pudo salir con su mascara previo a enfrentar a Carl Wonder Boy en la México vs The World.

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