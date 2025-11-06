Santi Giménez podría ser reemplazado por uno de estos 4 delanteros en Milan: ¿en la mira de su DT?

El presente de Santiago Giménez en el Milan está lejos de ser ideal. No solo sigue sin marcar ningún gol en la presente Serie A, sino que una lesión que arrastra desde hace meses en el tobillo hará que se pierda los próximos encuentros de su equipo y la Selección Nacional . Por si no fueran suficientes malas noticias, la prensa italiana informó que el Rossonero ya le busca reemplazo.

Giménez llegó al Milan en febrero de este mismo año por más de 30 millones de euros, tras sus actuaciones destacadas en el Feyenoord neerlandés. Desafortunadamente, desde un primer instante estuvo lejos del rendimiento mostrado en los Países Bajos y las críticas no se hicieron esperar .

La Gazzetta dello Sport reveló que el equipo que dirige Massimiliano Allegri tiene cuatro alternativas para el puesto de delantero: el neerlandés Joshua Zirkzee, el ucraniano Artem Dovbyk, el alemán Jonathan Burkardt y el argentino Joaquín Panichelli. Cualquiera de ellos podría arribar a San Siro en el próximo mercado y quitarle el puesto al exjugador de Cruz Azul.

Las estadísticas de los jugadores que podrían reemplazar a Santi Giménez en el Milan

Si bien es difícil que un equipo desembolse el dinero que el Milan pretende por Giménez, el club podría intentar incluirlo en las negociaciones. Esto es algo que ya intentó hacer en el pasado para fichar a Dovbyk, aunque sin éxito. De todas formas, si no se desprenden del mexicano, igualmente buscarían incorporar un delantero.

El ucraniano es uno de los predilectos de Allegri para reforzar el ataque. Tras ser el futbolista revelación de La Liga de España con el Girona, se sumó a la Roma. Si bien no es un titular indiscutido, ya aportó dos goles y una asistencia en nueve partidos de la Serie A 2025/26.

Así como Dobvyk destacó en España antes de llegar a Italia, Panichelli es figura en Francia. El argentino de 23 años acumula 10 goles en 13 partidos esta temporada con el Estrasburgo y es uno de los jugadores que mayor interés despierta en Europa.

Zirkzee sería una apuesta arriesgada, dado que todavía no se afianzó en el Manchester United y apenas sumó minutos en el inicio de la Premier League (participó de cuatro encuentros y en ninguno fue titular). A sus 24 años, es muy difícil que los Red Devils lo dejen marchar.

Por último, Burkardt brilla en el Eintracht alemán. En ocho partidos de Bundesliga, el delantero de 25 años ya convirtió seis goles. Además, aportó tres tantos en cuatro juegos de la Champions League.