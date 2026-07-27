¡Malas noticias desde Italia! La razón por la que Santiago Gimenez no viaja con el AC Milan

Malas noticias para el futbol mexicano. El delantero de la Selección Mexicana, Santiago Gimenez no formará parte de la plantilla que viajará a la gira de pretemporada por Australia e Indonesia del conjunto del AC Milan, marcando un duro contratiempo en las aspiraciones del atacante de cara a la campaña 2026-27.

Tigres y San Luis firman un vibrante empate en el Volcán

Gimenez arrastra un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, sufrido durante del partido del conjunto azteca ante Inglaterra en la Copa del Mundo FIFA 2026. La severidad del traumatismo en la articulación ha sido el factor determinante para que el cuerpo médico determine su permanencia en Italia, imposibilitando su participación en el tour veraniego.

¿Cuánto es el tiempo de recuperación para Santiago Gimenez?

Los últimos reportes médicos señalan que el ariete azteca requerirá alrededor de cuatro semanas más de recuperación para sanar la zona afectada. Este lapso pone seriamente en riesgo su presencia en el arranque oficial de la Serie A, ya que el margen de tiempo para alcanzar una puesta a punto física óptima antes del inicio del torneo es sumamente corto.

La ausencia en la gira internacional es un gol pe para el expoliador de Cruz Azul. Con la reciente llegada del técnico portugués Rúben Amorim al banquillo rossonero, el periodo de pretemporada resultaba la vitrina ideal para que Gimenez ganara enteros en el esquema del nuevo entrenador y peleara la titularidad.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, este traspié físico se suma a una seguidilla de problemas musculares y articulares que han mermado la regularidad del canterano celeste a lo largo del último año. Sin minutos en los duelos de preparación y relegado a la sala de fisioterapia, Santiago deberá remar a contracorriente para demostrar su valía y recuperar el protagonismo en el proyecto milanista.

