¿Qué papel jugó Zlatan Ibrahimovic para que Santiago Gimenez no fichara con la Roma?

El delantero mexicano Santiago Gimenez estuvo a punto de partir del AC Milan rumbo a la Roma, pero fue Zlatan Ibrahimovic, leyenda del club y actual asesor deportivo, quien intervino de forma decisiva para evitar su salida.

Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026

¿Cómo intervino Ibrahimovic para que Santiago Gimenez se quedara en el Milan?

Según reveló el periodista italiano Antonio Vitiello, Ibrahimovic no solo convenció personalmente a Gimenez de quedarse en San Siro, sino que también se encargó de persuadir al técnico Massimiliano Allegri y a la directiva rossonera para que apostaran por el joven atacante. En principio, Allegri había centrado su proyecto ofensivo en Christopher Nkunku, flamante refuerzo del Milan, adquirido por 32 millones de euros. El francés llegaba con cartel de estrella, lo que dejaba a Santi en una posición incierta.

TE PUEDE INTERESAR:



La Roma, por su parte, había mostrado un fuerte interés en llevarse al mexicano, incluso en calidad de préstamo. Las negociaciones avanzaban y el futuro del “Bebote” parecía alejarse de Milán. Sin embargo, Ibrahimovic, convencido del potencial de Gimenez, se reunió con él para transmitirle confianza y asegurarle que su lugar estaba en el Milan. Posteriormente, el sueco gestionó reuniones con Allegri y los altos mandos del club, solicitando que se le diera continuidad al delantero azteca.

“Zlatan tiene plena confianza en el talento de Santi. Cree que puede convertirse en un referente del equipo”, afirmó Vitiello en su reporte. La intervención del exdelantero fue tan influyente que cambió el rumbo de una operación que parecía cerrada.

La decisión de mantener a Gimenez no solo representa una apuesta deportiva, sino también un gesto de respaldo emocional en un momento clave de su carrera. Tras un semestre de altibajos, el mexicano tendrá la oportunidad de consolidarse en la Serie A, respaldado por una figura que conoce como pocos lo que significa triunfar en Milán.

Con Ibrahimovic como mentor silencioso, Santiago Gimenez inicia una temporada que podría marcar un antes y un después en su trayectoria europea.

