El número que utilizará Santiago Gimenez en el Porto: “Lo llevo en la piel”

Tras confirmarse su esperado fichaje por el FC Porto, la intriga sobre cuál sería el dorsal que luciría Santiago Gimenez en el Estadio do Dragão ha quedado resuelta. El atacante mexicano no portará la clásica camiseta del '9' referente de área, sino que volverá a enfundarse en su dorsal fetiche: el número 29.

En sus primeras declaraciones como futbolista de la escuadra Blanquiazul, el ariete azteca explicó el profundo significado personal y profesional que guarda este dígito en su trayectoria, dejando en claro que se trata de un amuleto con el que ha construido los momentos más determinantes de su carrera.

29: Un número que marca un antes y un después en la vida de Santiago Gimenez

Para el 'Bebote', la elección no fue producto del azar ni de la disponibilidad en el vestidor. El delantero dejó ver el fuerte vínculo emocional que lo une a este número desde sus primeros pasos en el balompié de máxima exigencia:

"El número 29 es muy especial para mí, marcó una historia de un antes y un después porque es el número con el que empecé a jugar profesionalmente, es el número en el cual debuté y de ahí comenzó mi carrera", compartió emocionado el seleccionado nacional.

Gimenez recordó que dicho dorsal no solo acompañó su irrupción en el futbol de primera división con Cruz Azul, sino que también fue su carta de presentación cuando dio el salto al balompié del Viejo Continente con el Feyenoord, donde firmó campañas históricas que lo catapultaron en Europa:

"Cuando vine a Europa, fue también mi primer número en el Feyenoord. Entonces es un número muy especial que lo voy a tener en mi corazón siempre y ahora que lo puedo tener en Porto también es algo único y algo que siempre soñé. Jugar en todos los lugares con el 29, lo llevo en la piel y ahora nuevamente en la camiseta".

Santiago Gimenez: Una cábala para el éxito en Portugal

La recuperación de su dorsal místico no es un tema menor para el entorno del futbolista. Tras una etapa en Italia vistiendo otros números y buscando mayor continuidad, el regreso al '29' representa una suerte de reinicio mental y espiritual.

En el Porto confían en que esta conexión con sus orígenes le brinde la confianza necesaria para retomar su versión más despiadada de cara a la portería rival, vistiendo los mismos colores con los que planea dejar una huella imborrable en la Primeira Liga.

