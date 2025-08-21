Santiago Gimenez ya tiene un inédito precio en Europa: esta es la cantidad de dinero que pide Milan por él

La Selección Mexicana cuenta con un verdadero goleador como lo es Santiago Gimenez, quien ha sido criticado por la prensa italiana recientemente . El delantero con pasado en Cruz Azul no ha tenido una pretemporada mala e incluso asistió a un compañero en su primer partido oficial por Coppa Italia, sin embargo, el mexicano no entraría en los planes del AC Milan de cara a esta temporada: ya le colocaron un precio y es inédito.

Según pudo compartir el periodista Mattia Giangiaspero, el agente de Santi Gimenez, Rafaela Pimenta, recibió una instrucción por parte de la directiva del Milan que consiste en acercar cualquier oferta por el delantero mexicano en caso de superar los 28 millones de euros. Esta información va de la mano con el reciente interés del Milan por comprar a Víctor Boniface , delantero que juega en la Bundesliga.

AC Milan / X Santiago Gimenez tiene un precio de 28 millones de euros en Italia

“Rafaela Pimenta recibió un mandato para vender a Santiago Gimenez a principios de julio, pero por un importe no menor a los 28 millones de euros”, dice parte de la información. Esto significa que, en caso de recibir una oferta que supere los 28 millones, Gimenez podría abandonar el conjunto rossonero en este mismo verano. De esta manera, el futuro del ex Cruz Azul es una incógnita.

