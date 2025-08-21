Santiago Gimenez ya tiene un inédito precio en Europa: esta es la cantidad de dinero que pide Milan por él
Santiago Gimenez podría dejar el AC Milan en este mismo mercado de verano y el club italiano le colocó un precio de risa; ni siquiera alcanza los 50 millones
La Selección Mexicana cuenta con un verdadero goleador como lo es Santiago Gimenez, quien ha sido criticado por la prensa italiana recientemente . El delantero con pasado en Cruz Azul no ha tenido una pretemporada mala e incluso asistió a un compañero en su primer partido oficial por Coppa Italia, sin embargo, el mexicano no entraría en los planes del AC Milan de cara a esta temporada: ya le colocaron un precio y es inédito.
Según pudo compartir el periodista Mattia Giangiaspero, el agente de Santi Gimenez, Rafaela Pimenta, recibió una instrucción por parte de la directiva del Milan que consiste en acercar cualquier oferta por el delantero mexicano en caso de superar los 28 millones de euros. Esta información va de la mano con el reciente interés del Milan por comprar a Víctor Boniface , delantero que juega en la Bundesliga.
“Rafaela Pimenta recibió un mandato para vender a Santiago Gimenez a principios de julio, pero por un importe no menor a los 28 millones de euros”, dice parte de la información. Esto significa que, en caso de recibir una oferta que supere los 28 millones, Gimenez podría abandonar el conjunto rossonero en este mismo verano. De esta manera, el futuro del ex Cruz Azul es una incógnita.
¿Qué equipos podrían fichar a Santiago Gimenez si sale del Milan?
- Nápoli: Durante los últimos mercados, el equipo napolitano valoró el fichaje del delantero mexicano y, tras la lesión de Romelu Lukaku, se entiende que Nápoli necesitará una nueva referencia en el área.
- Feyenoord: En busca de minutos de cara al Mundial 2026, Gimenez podría regresar al Feyenoord donde tendrá participación asegurada. Además, el técnico del cuadro de Rotterdam, Robin Van Persie, conoce al ciento por ciento al mexicano.
- Newcastle United: El equipo que milita en la Premier League aún no conoce el futuro de su delantero estrella, Alexander Isak, quien podría salir al Liverpool en este mercado. En caso de que se dé su salida, Gimenez podría entrar en la ecuación.
- Atlético Madrid: Si bien es uno de los destinos menos probables para el mexicano, fuentes internacionales aseguran que Alexander Sorloth no está del todo cómodo dentro del club y que no descarta salir sobre el cierre del verano. En caso de que suceda, Gimenez podría ser un buen recambio.