Santiago Ormeño está a nada de regresar a la Liga BBVA MX tras quedarse sin equipo en 2025

Santiago Ormeño estaría a nada de regresar a jugar en la Liga BBVA MX tras quedarse sin equipo en julio de 2025 y lo haría con un viejo conocido como lo es Puebla, que cayó en casa ante el América en la jornada 7 del Clausura 2026. Sin embargo, el fichaje se daría en caso de que el delantero le llene el ojo a la directiva.

De acuerdo con el comentarista y periodista Pepe Hanan, el mexicano que decidió representar a Perú ya se encuentra en Puebla, y es que el equipo le abrió las puertas para que realizara su rehabilitación, pues en su paso por China sufrió una terrible lesión, lo que ocasionó que ningún equipo ofertara por él, a pesar de que en un momento fue estrella.

El peruano realiza su rehabilitación en Puebla y, si todo sale bien, sería registrado al final de este torneo o a inicios del próximo.|@santorme

“Santi regresó al Club Puebla, donde está llevando a cabo trabajos de rehabilitación del esguince con edema óseo que sufrió. El apoyo va con miras, de acuerdo con la evolución, a que se una al final del torneo o en el Apertura 2026 y registrarlo formalmente”, reveló en el programa de radio En Línea Deportiva.

Ormeño, en vísperas de su tercera etapa con Puebla

En caso de que se recupere y esté al 100%, Santiago Ormeño viviría su tercera etapa con el conjunto poblano. El delantero debutó como jugador profesional con el equipo y estuvo de 2018 hasta el Torneo Guardianes 2021.

Posteriormente, el peruano se marchó a León, Juárez y hasta Cusco FC del país de donde es oriundo. La polémica en la carrera de Ormeño llegó cuando fue fichado por Chivas, ya que era el primer futbolista del club tapatío en jugar para otra selección que no fuera la de México.

El jugador de 32 años vivió su segunda etapa como camotero del Clausura 2024 hasta el Apertura 2024, ya que después de ello se marchó al futbol de China, donde solo estuvo un semestre. Desde verano de 2025 está sin equipo y sería hasta un año después cuando vuelva a las canchas.