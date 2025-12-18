logo deportes horizontal
Conmueve a México, Sudamérica y el mundo: el niño que estuvo al borde de la muerte y hoy hace goles en honor a su padre

Nació con varios problemas de salud y tuvo que ser sometido a cirugías por megacolon y corazón; hoy le dedica goles a su padre

El joven que conmueve al mundo del futbol tras luchar por su vida
El joven que conmueve al mundo del futbol tras luchar por su vida|Crédito: @lolo20hrqz / IG
Notas,
Internacional

Escrito por:  Rodrigo Acuña

El futbol tiene momentos muy emotivos y que trascienden cualquier rivalidad. En ocasiones, el mundo queda paralizado y así sucedió con el caso de Santino Montillo, hijo de Walter Montillo, mediocampista argentino de 41 años que no juega de forma profesional desde el año 2021, pero que tuvo su partido homenaje en el estadio Nacional de Santiago. Allí fue ovacionado por los aficionados de Universidad de Chile y su hijo fue protagonista.

Santino Montillo estuvo al borde de la muerte

A pocos días de nacer, Santino Montillo luchó por su vida tras ser sometido a una cirugía por megacolon, a otra en el corazón y padeció una peritonitis. A pesar de ello, Walter, su padre, saltó al terreno de juego para enfrentar a Unión San Felipe mientras toda la afición de la U de Chile organizaban cadenas de oración por su hijo.

Santino Montillo
Santino Montillo festejando como su padre|Crédito: @lolo20hrqz / IG

En aquella noche, Walter la descosió y no solo jugó al futbol, sino que sostuvo a su familia desde el césped y retribuyó a los fanáticos el apoyo incondicional que le daban en el momento más difícil de su vida. A partir de ese momento de amor y coraje, Montillo le juró lealtad eterna a los fanáticos chilenos, y los hinchas le devolvieron ese juramento con un cariño que atravesó generaciones.

El partido de despedida de Walter Montillo

Este martes 16 de diciembre, el exmediocampista realizó su partido de despedida y, en el segundo tiempo, el entrenador Gerardo Pelusso metió a Santino -hoy con 15 años de edad- dentro del terreno de juego. El estadio Nacional de Santiago se rompió las manos ovacionando al hijo de Montillo, quien padece de síndrome de down.

El adolescente vivió una noche que jamás olvidará al marcar gol, haciendo explotar a todo el estadio. Como si fuese poco, Santino se dio el gusto de celebrar su anotación tal y como lo hacía su padre mientras jugaba en la U de Chile. Finalmente, fue levantado en andas por Juan Manuel Olivera y recibió el cariño del resto de los invitados.

Walter Montillo dejó un legado en Chile

Argentino formado en San Lorenzo, tuvo dos pasos por el conjunto azul durante su carrera profesional. Ambos fueron cortos pero intensos: entre 2008 y 2010, y por último de 2020 a 2021. En 2009 fue campeón del futbol chileno y en 2010 logró llegar a semifinales de la Copa Libertadores con Pelusso como entrenador. Sin embargo, caerían ante Chivas sin poder acceder a la final.

