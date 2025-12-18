Conmueve a México, Sudamérica y el mundo: el niño que estuvo al borde de la muerte y hoy hace goles en honor a su padre

El futbol tiene momentos muy emotivos y que trascienden cualquier rivalidad. En ocasiones, el mundo queda paralizado y así sucedió con el caso de Santino Montillo, hijo de Walter Montillo, mediocampista argentino de 41 años que no juega de forma profesional desde el año 2021, pero que tuvo su partido homenaje en el estadio Nacional de Santiago. Allí fue ovacionado por los aficionados de Universidad de Chile y su hijo fue protagonista.

Santino Montillo estuvo al borde de la muerte

A pocos días de nacer, Santino Montillo luchó por su vida tras ser sometido a una cirugía por megacolon, a otra en el corazón y padeció una peritonitis. A pesar de ello, Walter, su padre, saltó al terreno de juego para enfrentar a Unión San Felipe mientras toda la afición de la U de Chile organizaban cadenas de oración por su hijo.

Santino Montillo festejando como su padre|Crédito: @lolo20hrqz / IG

En aquella noche, Walter la descosió y no solo jugó al futbol, sino que sostuvo a su familia desde el césped y retribuyó a los fanáticos el apoyo incondicional que le daban en el momento más difícil de su vida. A partir de ese momento de amor y coraje, Montillo le juró lealtad eterna a los fanáticos chilenos, y los hinchas le devolvieron ese juramento con un cariño que atravesó generaciones.

👏👏👏 UN MOMENTO PARA RECORDAR POR SIEMPRE



Santino Montillo ingresó a la cancha en la despedida de su padre Walter, bajo una OVACIÓN del Estadio Nacional.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 17, 2025

El partido de despedida de Walter Montillo

Este martes 16 de diciembre, el exmediocampista realizó su partido de despedida y, en el segundo tiempo, el entrenador Gerardo Pelusso metió a Santino -hoy con 15 años de edad- dentro del terreno de juego. El estadio Nacional de Santiago se rompió las manos ovacionando al hijo de Montillo, quien padece de síndrome de down.

El adolescente vivió una noche que jamás olvidará al marcar gol, haciendo explotar a todo el estadio. Como si fuese poco, Santino se dio el gusto de celebrar su anotación tal y como lo hacía su padre mientras jugaba en la U de Chile. Finalmente, fue levantado en andas por Juan Manuel Olivera y recibió el cariño del resto de los invitados.

🥲⚽🔵🔴 LO LINDO DEL FÚTBOL EN UN MOMENTO MARAVILLOSO



Santino Montillo y un gol que todos los hinchas, amigos y familiares de Walter Montillo gritaron con mucho amor y pasión, en la despedida del fútbol de La Ardilla.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 17, 2025

Walter Montillo dejó un legado en Chile

Argentino formado en San Lorenzo, tuvo dos pasos por el conjunto azul durante su carrera profesional. Ambos fueron cortos pero intensos: entre 2008 y 2010, y por último de 2020 a 2021. En 2009 fue campeón del futbol chileno y en 2010 logró llegar a semifinales de la Copa Libertadores con Pelusso como entrenador. Sin embargo, caerían ante Chivas sin poder acceder a la final.