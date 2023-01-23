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OFICIAL: Santos confirma el futuro de Santiago Muñoz

De forma oficial, el Santos dio a conocer cuál será el futuro de Santiago Muñoz, tras el paso del delantero mexicano por el Newcastle de Inglaterra

Santiago Muñoz, Newcastle United, Premier League, Newcastle sub-19
|Twitter @santi_mr10

Escrito por: Pedro Gálvez

El futuro de Santiago Muñoz ha sido confirmado. El delantero mexicano llevaba un rato ya fuera del Newcastle de Inglaterra, en donde estuvo a prueba en las categorías inferiores.

La carta del atacante pertenece a Santos, por lo que fue el conjunto lagunero el encargado de revelar qué sigue para la carrera del mexicano, quien no logró convencer a la directiva de los ingleses, para permanecer en el conjunto europeo.

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Santiago Muñoz vuelve con Santos

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, Santos hizo oficial el regreso de Santiago Muñoz al equipo. Desde hace algunos días, el delantero se encontraba trabajando con el plantel del primer equipo, pues volvió lesionado, según informó el club.

Por lo mismo, será complicado ver a Santi Muñoz en las canchas pronto, pues primero deberá llevar a cabo su rehabilitación y ponerse a punto físico, antes de ponerse a las órdenes del equipo dirigido por Eduardo Fentanes.

"Luego de concluir su préstamo con el Newcastle United de la Premier League, el delantero Santiago Muñoz, reportó a las filas del club Santos Laguna. El canterano de 20 años ya se encuentra trabajando, enfocado en su plan de rehabilitación y acondicionamiento físico", dice el comunicado del equipo.

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