Los rivales de los equipos de la Liga MX en la Leagues Cup

El nuevo torneo entre la Liga MX y la MLS, va tomando forma. Se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Leagues Cup, en la que participarán los clubes de ambas ligas.

Chivas, Rayados, Cruz Azul, Pumas, Necaxa, Puebla y los otros equipos del futbol mexicano ya conocen a sus rivales. Cabe recordar que la Leagues Cup se disputará en grupos de tres clubes, para completar un total de 47 participanes, 29 de la MLS y 18 de la Liga MX.

Así quedaron los grupos de la Leagues Cup

Los únicos dos equipos que no jugarán la fase de grupos, serán Los Angeles FC y el Pachuca, ambos por haber terminado como campeones de la MLS y de la Liga MX en el último torneo. El resto de clubes pelearán por un boleto a los Dieciseisávos de Final:

Grupo Oeste 1: Tigres, Portland Timbers y San José Earthquakes.

Grupo Oeste 2: Rayados, Real Salt Lake y Seattle Sounders

Grupo Oeste 3: Galaxy, León y Vancouver Whitecaps.

Grupo Central 1: América, Columbus Crew y St. Louis City.

Grupo Central 2: Puebla, Minnesota United y Chicago Fire.

Grupo Central 3: Chivas, Cincinnati y Sporting Kansas City.

Grupo Central 4: Nashville, Toluca y Colorado Rapids.

Grupo Sur 1: Austin FC, Mazatlán y FC Juárez.

Grupo Sur 2: Santos, Orlando City y Houston Dynamo.

Grupo Sur 3: Cruz Azul, Inter Miami y Atlanta United.

Grupo Sur 4: FC Dallas, Necaxa y Charlotte FC.

Grupo Este 1: Philadelphia Union, Tijuana y Querétaro.

Grupo Este 2: Montreal, Pumas y DC United.

Grupo Este 3: New York City FC, Atlas y Toronto.

Grupo Este 4: New York Red Bulls, Atlético de San Luis y New England Revolution.

De cada uno de los grupos, avanzarán los dos mejores a la fase de Dieciseisávos de Final, en la que ya están clasificados Pachuca y LAFC.

