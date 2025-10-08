AAA prepara show en alusión al Día de Muertos con posible participación de la WWE; ¿cuándo y dónde será?

A pocos días para que se lleve a cabo una edición más de Héroes Inmortales 2025, la AAA ha vuelto a sorprender a sus miles de aficionados al interior del país con un show que hará alusión al Día de Muertos, por lo que sus fanáticos se preguntan cuándo será este y si el mismo contará con participación de estrellas de la WWE.

Desde la adquisición de la AAA por parte de la WWE, es una realidad que la “Tres Veces Estelar” ha tenido un auge distinto que ha llenado cada una de las funciones en donde se ha presentado. Ante este hecho, la Caravana Estelar prepara un show en alusión al Día de Muertos, una de las festividades más importantes al interior del país.

¿Cómo será el show de la AAA en alusión al Día de Muertos?

Fue a través de una publicación en sus redes sociales que la AAA confirmó un show que hace referencia al Día de Muertos. El cartel incluye la nueva versión de La Parka, mientras que de fondo aparece La Parka AAA, luchador que desafortunadamente perdió la vida en 2020 y que se convirtió en un ícono de la empresa.

Hasta el momento se desconoce qué luchadores formarán parte de este show, aunque vale decir que, con la cercanía que tiene respecto a Héroes Inmortales, no se descarta que algunas estrellas de dicho evento formen parte de este. Ante ello, luce importante estar atentos a las nuevas actualizaciones presentadas por la empresa.

¿Dónde y cuándo será el show de la AAA en referencia al Día de Muertos?

El cartel, compartido hace tan solo unas horas, confirma que el show se llevará a cabo en la capital del país, más precisamente en el ShowCenter Complex. El evento se realizará el domingo 2 de noviembre y comenzará en punto de las 17:00 horas, por lo que se espera la participación de algunas superestrellas de la WWE.

¿Cuándo será Héroes Inmortales 2025?

En medio de esta nueva noticia, vale decir que tanto la WWE como la AAA se dicen listas para una nueva edición de Héroes Inmortales, evento programado para el sábado 25 de octubre y cuya función estelar será el enfrentamiento entre Dominik Mysterio y Dragon Lee por el Megacampeonato de la empresa.