Familia de Messi vive horas de preocupación tras accidente

La hermana menor del astro argentino Lionel Messi, María Sol Messi, sufrió un accidente en la ciudad de Miami que la obligó a suspender su casamiento previsto para el 3 de enero.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial

La tranquilidad de la familia de ’La Pulga’ se vio alterada en las últimas horas por un accidente de tránsito que involucró a la menor de los cuatro hermanos del capitán de la selección de Argentina. Según se sabe, la joven de 32 años se descompensó mientras conducía su camioneta en Miami y perdió el control del vehículo, lo que derivó en un fuerte impacto. El siniestro le provocó lesiones en dos vértebras, len el talón y quemaduras en la muñeca, aunque los médicos confirmaron que su vida no corre riesgo.

TE PUEDE INTERESAR:



Luego de recibir atención inicial en Estados Unidos, María Sol regresó a Argentina para continuar con su recuperación en Rosario, donde reside gran parte de la familia Messi. Su madre, Celia Cuccittini, confirmó que la diseñadora se encuentra estable y acompañada por sus seres queridos.

¿Con quién se va a casar María Sol Messi?

El accidente obligó a suspender el evento: el casamiento de María Sol con Julián “Tuli” Arellano, entrenador de la categoría sub-19 del Inter Miami de la MLS. La ceremonia estaba programada para el 3 de enero de 2026 en Rosario y prometía reunir a toda la familia, incluido Lionel junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos.

La cancelación fue un golpe duro para la pareja, que había preparado una celebración íntima pero significativa. Sin embargo, la prioridad ahora es la salud de María Sol, quien deberá enfocarse en su rehabilitación antes de retomar sus planes personales.

María Sol : La menor de la familia Messi

María Sol es la hermana menor de Lionel, Rodrigo y Matías Messi e hija de Jorge y Celia Cuccittini, y siempre ha mantenido un perfil bajo pese a la fama mundial de su hermano. Su pasión por la moda la llevó a trabajar en la línea de indumentaria de Lionel y luego lanzar su propio proyecto, con el apoyo de Antonela Roccuzzo.

Aunque su nombre no suele aparecer en los titulares deportivos, su rol dentro de la familia es clave: cercana a sus hermanos y muy involucrada en los proyectos personales y empresariales del clan Messi.

