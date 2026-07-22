Scaloni habló sobre el arbitraje en la final España - Argentina y se ganó el respeto de todos
El entrenador de la Albiceleste fue consultado sobre la actuación arbitral tras la derrota en la final del Mundial 2026 y dejó una reflexión que rápidamente se volvió viral en redes sociales
Lionel Scaloni volvió a demostrar por qué es uno de los entrenadores más respetados del futbol internacional. Tras la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el técnico argentino fue consultado sobre el arbitraje y su respuesta sorprendió a propios y extraños.
En medio de las críticas de algunos aficionados hacia la actuación del cuerpo arbitral durante el encuentro disputado en Nueva York, Scaloni evitó cualquier tipo de polémica y reconoció el mérito del conjunto español.
“¿Si el arbitraje fue injusto? NO, PERDIMOS PORQUE ELLOS FUERON MEJORES. HAY QUE RECONOCERLO.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 21, 2026
Nosotros llegamos justos, es la realidad. Hay veces que hay que reconocer y eso nos va a hacer mejores”.
Lionel Scaloni. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/971dCYzWEe https://t.co/91ECQEh0hN
La respuesta de Lionel Scaloni sobre el arbitraje
Durante una charla posterior al partido, el estratega fue cuestionado sobre si consideraba que el arbitraje había perjudicado a la Selección Argentina en la final frente a España.
Lejos de buscar excusas, Scaloni fue contundente: “¿Si el arbitraje fue injusto? No, perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocerlo”. El entrenador también explicó que su equipo llegó exigido físicamente a la definición del torneo y destacó el nivel mostrado por la selección española.
TE PUEDE INTERESAR:
- Este fue el motivo REAL por el que anularon los goles de España en la final con Argentina
- Argentina NO le dio la espalda a España por groseros y este es el VIDEO que lo demuestra
- México vs Venezuela: Este es la fecha y horario del partido de la selección mexicana
“Nosotros llegamos justos, es la realidad. Hay veces que hay que reconocer y eso nos va a hacer mejores”. Las declaraciones del técnico campeón del mundo en Qatar 2022 rápidamente se viralizaron en redes sociales. Muchos aficionados destacaron la autocrítica y la honestidad de Scaloni, especialmente en un contexto donde suele ser habitual que entrenadores y jugadores cuestionen las decisiones arbitrales después de una derrota importante.
Diversos usuarios calificaron sus palabras como un ejemplo de deportividad y liderazgo, mientras que otros resaltaron la capacidad del seleccionador para reconocer la superioridad del rival sin generar controversias innecesarias.
España conquistó el Mundial 2026
La selección española se impuso por 1-0 en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ gracias a un gol de Ferran Torres y levantó su segundo título mundial. Argentina buscaba conseguir su cuarta estrella y convertirse en bicampeona del mundo, pero terminó encontrándose con una España que fue una de las selecciones más sólidas del torneo.
Pese a la derrota, las palabras de Scaloni tras el partido fueron ampliamente reconocidas por aficionados de distintos países, quienes valoraron su mensaje de respeto hacia el rival y su capacidad para asumir el resultado sin excusas.