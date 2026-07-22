Scaloni habló sobre el arbitraje en la final España - Argentina y se ganó el respeto de todos

Lionel Scaloni volvió a demostrar por qué es uno de los entrenadores más respetados del futbol internacional. Tras la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el técnico argentino fue consultado sobre el arbitraje y su respuesta sorprendió a propios y extraños.

En medio de las críticas de algunos aficionados hacia la actuación del cuerpo arbitral durante el encuentro disputado en Nueva York, Scaloni evitó cualquier tipo de polémica y reconoció el mérito del conjunto español.

“¿Si el arbitraje fue injusto? NO, PERDIMOS PORQUE ELLOS FUERON MEJORES. HAY QUE RECONOCERLO.



Nosotros llegamos justos, es la realidad. Hay veces que hay que reconocer y eso nos va a hacer mejores”.



Lionel Scaloni. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/971dCYzWEe https://t.co/91ECQEh0hN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 21, 2026

La respuesta de Lionel Scaloni sobre el arbitraje

Durante una charla posterior al partido, el estratega fue cuestionado sobre si consideraba que el arbitraje había perjudicado a la Selección Argentina en la final frente a España.

Lejos de buscar excusas, Scaloni fue contundente: “¿Si el arbitraje fue injusto? No, perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocerlo”. El entrenador también explicó que su equipo llegó exigido físicamente a la definición del torneo y destacó el nivel mostrado por la selección española.

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“Nosotros llegamos justos, es la realidad. Hay veces que hay que reconocer y eso nos va a hacer mejores”. Las declaraciones del técnico campeón del mundo en Qatar 2022 rápidamente se viralizaron en redes sociales. Muchos aficionados destacaron la autocrítica y la honestidad de Scaloni, especialmente en un contexto donde suele ser habitual que entrenadores y jugadores cuestionen las decisiones arbitrales después de una derrota importante.

Diversos usuarios calificaron sus palabras como un ejemplo de deportividad y liderazgo, mientras que otros resaltaron la capacidad del seleccionador para reconocer la superioridad del rival sin generar controversias innecesarias.

España conquistó el Mundial 2026

La selección española se impuso por 1-0 en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ gracias a un gol de Ferran Torres y levantó su segundo título mundial. Argentina buscaba conseguir su cuarta estrella y convertirse en bicampeona del mundo, pero terminó encontrándose con una España que fue una de las selecciones más sólidas del torneo.

Pese a la derrota, las palabras de Scaloni tras el partido fueron ampliamente reconocidas por aficionados de distintos países, quienes valoraron su mensaje de respeto hacia el rival y su capacidad para asumir el resultado sin excusas.