Peleas, discusiones y las polémicas más grandes en la carrera de Messi

Aunque es admirado en todo el mundo por su talento, récords y perfil bajo fuera de la cancha, Lionel Messi no ha estado exento de momentos de tensión y controversias. A lo largo de su carrera, el astro argentino ha protagonizado episodios que desataron debates, rivalidades y hasta conflictos legales que siguen siendo recordados.

Las polémicas de Messi no solo se dieron en partidos importantes, sino también en su relación con la Selección Argentina, el FC Barcelona y hasta en temas fiscales que llegaron a los tribunales en España. Repasamos los más comentados.

Lionel Messi esta ante un reto importante

¿Cuáles son las polémicas más recordadas de Messi?

Uno de los puntos más mediáticos fue la eterna comparación con Cristiano Ronaldo, que desde 2008 dividió a la afición y a la prensa en la rivalidad más famosa del futbol moderno.

En 2016, tras perder la Copa América Centenario contra Chile, Messi anunció su retiro de la selección argentina. “La selección se terminó para mí”, dijo entonces, generando críticas y una campaña nacional para su regreso. También fue cuestionado por no cantar el himno, un detalle que desató debate en su país.

Otro de los episodios más fuertes ocurrió en 2020, cuando envió el famoso burofax al FC Barcelona exigiendo su salida, acusando a la directiva de mala gestión. Aunque finalmente se quedó una temporada más, en 2021 se marchó entre lágrimas, responsabilizando indirectamente a la anterior dirigencia.

¿Qué otros conflictos marcaron al astro argentino?

En Qatar 2022, Messi mostró una faceta poco vista: desafiante. Tras vencer a Países Bajos, se encaró con Louis van Gaal y lanzó su ya icónica frase: “¿Qué mirás, bobo?”.

A ello se suman las acusaciones de privilegios en el vestuario del Barça, nunca confirmadas, y el caso de fraude fiscal en España en 2016, que terminó en una condena de 21 meses sustituida por una multa.