Jugó en la Premier, fue campeón y ganó 7 MILLONES de EUROS por jugar 2 partidos

¿Alguna vez imaginaste que un jugador podría ganar siete millones de euros por disputar solamente dos partidos oficiales con su club? Esto fue lo que ocurrió precisamente con Scott Carson, quien fue el tercer portero del Manchester City y que destaca en la Premier League por esta situación.

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Probablemente no conozcas su existencia, pero Scott Parson fue el tercer portero del Manchester City durante un largo periodo de tiempo. Lo más impresionante de esta situación es que el inglés solamente jugó dos partidos en cinco temporadas, mismos que fueron suficientes para ganar siete millones de euros.

Él es Scott Parson, el jugador de la Premier que ganó 7 millones por dos partidos

Su participación en el City deriva de una normativa de la Premier League, misma que obliga a que ocho de los jugadores de una plantilla tengan al menos tres años en las categorías inferiores de una institución inglesa. Para ello, el Manchester decidió cubrir este puesto con Scott Carson, quien se formó con el Leeds United desde los 15 años de edad.

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Ser el 3er portero de un equipo es el mejor trabajo del mundo.



Scott Carson, el ex portero del Manchester City, tenía 38 años y estaba viviendo un sueño.



Solo disputó 2 PARTIDOS en 5 TEMPORADAS y era el tercer portero del equipo.



La Premier League permite a los equipos tener… pic.twitter.com/3NiMPKOsjh — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 30, 2026

Fue así cuando, en el 2022, Scott Carson recibió un homenaje por parte del Manchester City en un partido de Champions League ante el Sporting de Lisboa, mismo que fue el segundo que tuvo durante las cinco temporadas que estuvo en el Manchester. En este recibimiento, la afición lo recibió con una ovación de pie.

El portal de X Futbol Inglés menciona que Carson cobraba 30,000 euros mensuales; es decir, un salario anual de 1.4 millones de euros. Si juntamos las cinco temporadas en las que estuvo en el Manchester de la Premier, entonces Scott cobró siete millones solamente por dos partidos disputados.

¿En qué otros equipos jugó Scott Carson?

Además de formar parte del Manchester City, el hoy exjugador de 40 años de edad también estuvo en otras instituciones como Leeds United, Liverpool, Charlton, Aston Villa, West Brom, Wigan y Derby, todos ellos de la Premier League y de divisiones inferiores de Inglaterra.