Se calienta la Finalissima 2026: Lamine Yamal insultó a campeón del mundo argentino

La semifinal de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Barcelona sacó chispas, ya que nadie se imaginaba que los colchoneros golearan a los blaugranas 4-0 en el partido de ida. Ello provocó el enojo de varios de sus jugadores, entre ellos Lamine Yamal, quien en la desesperación insultó a un campeón del mundo argentino para calentar la Finalissima 2026.

La estrella española no tuvo su mejor día dentro del terreno de juego y ello se debe en gran medida al gran trabajo de la defensa rival al presionarlo en todo momento y no dejarlo avanzar. Fue en el ocaso del partido que Eric García se fue expulsado cuando comenzaron las discrepancias entre los jugadores del Barcelona y Atlético de Madrid, donde juega el mexicano Obed Vargas.

El español insultó a Nahuel Molina en la semifinal de la Copa del Rey.|Lamine Yamal

“¿Quién eres tú, estúpido?”, fueron las palabras que Yamal le dijo a Nahuel Molina, cuando se alejaba al otro costado de la cancha, mientras que el delantero continuaba enojado y soltando algunas palabras que no se apreciaron a distinguir.

El campeón del mundo optó por no confrontarlo y alejarse, a fin de no perjudicar a su equipo que en ese momento ya lo ganaba cómodamente por goleada. El partido concluyó “calientito”, pero ahí no para la cosa, ya que ambos futbolistas se volverán a ver las caras en el duelo de vuelta y muy posiblemente en la Finalissima 2026.

Los próximos duelos de Lamine Yamal y el campeón del mundo

Yamal y Molina volverán a enfrentarse el 3 de marzo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, un duelo que será vital para el Barcelona, que saldrá a “matar o morir”, mientras que el Atlético de Madrid a tratar de hacerlo de la mejor manera, ya que con este marcador tan abultado tiene un pie adentro de la Gran Final.

Mientras que el 27 del mismo mes podrían volver a enfrentarse, pero esta vez con sus respectivas selecciones en el duelo de la Finalissima 2026, competencia en la que se enfrentan los campeones de las confederaciones de América y Europa, como lo son Argentina y España, respectivamente.

El duelo entre las selecciones de Conmebol y la UEFA se disputará en el Estadio de Lusail, el mítico escenario del Mundial de Qatar 2022.