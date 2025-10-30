¡ÚLTIMA HORA! Se filtró el nuevo RB22 para la temporada 2026

De acuerdo con información de GPBlog, Red Bull Racing lanzará oficialmente el RB22 el próximo 15 de enero de 2026 en Detroit, Estados Unidos, sede de su nuevo socio de motores, Ford.

El evento también incluirá la presentación del nuevo coche de su equipo filial, en lo que será un lanzamiento conjunto para ambas escuderías del grupo energético.

Aún no se ha confirmado si en dicha presentación se mostrará el monoplaza completo o solo el diseño exterior. En años anteriores, Red Bull ha optado por revelar únicamente el aspecto visual del coche y mantener el modelo final en secreto hasta los test de pretemporada.

Un cambio de era: nuevo reglamento para 2026

La temporada 2026 traerá una revolución técnica sin precedentes. La FIA implementará motores híbridos más eficientes y sostenibles, aerodinámica activa y chasis más ligeros, buscando una F1 más competitiva y ecológica.

El RB22 será el primer monoplaza completamente diseñado bajo estas nuevas regulaciones, y también el primero impulsado por el motor Red Bull-Ford Powertrains.

Max Verstappen y su posición en el Campeonato de Pilotos 2025

El neerlandés Max Verstappen, tetracampeón mundial(2021-2024), actualmente ocupa el tercer lugar en el Campeonato de Pilotos de la temporada 2025 con 321 puntos, tras e l Gran Premio de México .

El líder de la clasificación es Lando Norris (McLaren) con 357 unidades. Aún quedan cuatro carreras por disputarse (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi) y dos carreras sprint, que en total otorgan 116 puntos posibles.

Aunque Verstappen todavía tiene opciones matemáticas, la regularidad de Norris con McLaren y los recientes altibajos del equipo austriaco complican sus aspiraciones de lograr el campeonato en 2025.

La presión también se siente dentro del equipo, tras la salida del mexicano Sergio Pérez en 2024, el segundo asiento ha sido ocupado por distintos pilotos, entre ellos Yuki Tsunoda, quien formará parte del programa de pruebas de Aston Martin en 2026.

Red Bull, Ford y un futuro lleno de incógnitas

El vínculo con Ford marca el regreso del fabricante estadounidense a la Fórmula 1 después de más de dos décadas. Firmaron un acuerdo de marca para desarrollar los motores de Red Bull Racing hasta 2030.

La asociación busca combinar la experiencia en combustibles sostenibles de la marca norteamericana con la potencia aerodinámica de Red Bull, con el objetivo de mantener su dominio en la nueva era híbrida.

Sin embargo, el reto no será menor. Equipos como McLaren, Mercedes y Ferrari han invertido fuertemente en sus nuevas unidades de potencia para 2026, por lo que Red Bull enfrentará una competencia más equilibrada que en los últimos años.

