Aunque Lando Norris sufrió abucheos: el GP de México de F1 fue un éxito y las cifras de asistencia lo dicen

El Gran Premio de México 2025 superó la barrera de los 400,000 espectadores y se posicionó como una de las carreras con mayor asistencia de la temporada

El Gran Premio de México 2025 dejó buenas sensaciones y una gran cantidad de ingresos a pesar de la ausencia de Sergio Checo Pérez en la parrilla de la Fórmula 1 y los abucheos hacia Lando Norris . Resulta que el GP del Autódromo Hermanos Rodríguez superó la barrera de 400,000 espectadores, habiendo albergado exactamente hasta 401,326 aficionados del motor, siendo un total éxito para la competición.

Año tras año, el GP de México es una fiesta de la F1 y, en lo que va de temporada, se posicionó como la tercera carrera con mayor participación de los aficionados en las gradas. Solamente fue superado por el GP de Australia (primera carrera del año) con 465,498 espectadores y por el GP de Silverstone (Gran Bretaña) con 500,000 aficionados. Si bien falta un año, se conocieron los precios que tendrá el GP de México 2026 .

El GP de México 2025 sufrió una pequeña caída de aficionados presentes

A pesar de haber sido un gran éxito para la F1, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibió una menor cantidad de aficionados respecto al año pasado. Pues durante la temporada 2024, México albergó hasta 404,958 fanáticos del deporte motor. Si bien la diferencia no es prácticamente notoria, la ausencia de Checo Pérez podría haber afectado el interés del público local, el cual repercutió en la cantidad de asistentes a la carrera.

Lando Norris fue abucheado tras ganar el GP de México 2025

La afición no se mostró contenta con el triunfo de Lando Norris en México. Sin embargo, el piloto británico está acostumbrado a las críticas, ya que no es la primera vez que recibe comentarios negativos tras ganar una carrera. Distintos medios internacionales aseguran que los fanáticos de la F1 creen que Norris tiene cierto favoritismo en McLaren sobre su compañero Oscar Piastri solamente por el hecho de ser británico.

Las celebridades que estuvieron presentes en el GP de México 2025

Varios futbolistas, tanto hombres como mujeres, estuvieron presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como por ejemplo Ángel Malagón, Brian Rodríguez, Alan Cervantes, Jonathan Dos Santos, Karen Luna, Niki Hernández, Gonzalo Piovi, Sergio Ramos, Rafael Márquez y Keylor Navas.

También estuvieron presentes celebridades relacionadas al negocio y a la farándula como Diego Boneta, Lucero, Aitana, Bizarrap, Carlos Slim Domit y Arturo Elías Ayub.

