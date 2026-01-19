VIDEO: se filtra el regaño de André Jardine al Búfalo Aguirre por no seguir sus indicaciones en el partido
El DT brasileño del América no ocultó el enfado con su propio futbolista en el empate ante Pachuca
¡Las tensiones van en aumento en Coapa! Club América sigue sin ganar en el Clausura 2026 y la paciencia de los aficionados está cerca de terminarse. Pese a que André Jardine se mostró optimista tras el partido con Pachuca , un video filtrado recientemente expuso el enojo del estratega brasileño ni más ni menos que ante uno de sus dirigidos: Rodrigo Aguirre.
Si bien la atención en las últimas horas se centró en la discusión de Jardine con Esteban Solari y las críticas al arbitraje por el penal no cobrado a Brian Rodríguez , en las redes sociales se viralizó un cruce entre el entrenador de las Águilas y el Búfalo Aguirre, correspondiente al encuentro con Atlético de San Luis.
El cruce entre Jardine y Aguirre en el América
Si bien las Águilas no ganaron ninguno de sus primeros tres encuentros en el Clausura 2026, está claro que su peor noche fue en la Jornada 2 ante Atlético de San Luis. En aquel juego, el equipo azulcrema perdió 2-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes y la afición se fue muy disconforme con el rendimiento colectivo.
Al no encontrar respuesta por parte de sus jugadores, Jardine perdió la calma y estalló directamente contra el Búfalo Aguirre por no seguir sus indicaciones. En el video que se popularizó en las redes se puede ver como el DT grita y agita los brazos mientras el delantero uruguayo asiente con la cabeza.
Y si le quiere tender la cama a mi profe Jardine como le pasó a Xabi Alonso ? 🤔 pic.twitter.com/B0zLhmXfMb— 🦅 GFA 🦅 (@gioo_007) January 17, 2026
¿Cuándo vuelve a jugar el América?
El cuerpo técnico de Club América tendrá más tiempo que de costumbre para planificar el próximo partido y buscar las mejores opciones para revertir el mal presente, dado que la Liga BBVA MX tendrá un parón de dos semanas a raíz de los amistosos que la Selección Nacional jugará ante Panamá y Bolivia.
Por la Jornada 4 del Clausura 2026, las Águilas recibirán a Necaxa el domingo 1 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. ¿Logrará Jardine encaminar al equipo en esta fecha?