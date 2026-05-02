Se fue de América como ídolo, lo corrieron de su nuevo equipo y hoy busca trabajo

Un futbolista de origen uruguayo tocó la gloria con el América al conseguir un bicampeonato de la Liga BBVA MX, pero ni ello fue suficiente para pedir su salida y hacerle perder unos cuantos millones de dólares al conjunto azulcrema. Debido a ello, se marchó a otra liga, pero al poco tiempo lo corrieron de su nuevo equipo, por lo que ahora está en busca de trabajo.

Jonathan “Cabecita” Rodríguez es el futbolista que actualmente es agente libre, luego de que a finales de febrero Portland Timbers le rescindiera su contrato, pese a que llegó en marzo de 2024 y tenía contrato vigente. Ante ello, surgieron varios rumores de un posible regreso a la Liga BBVA MX con un viejo conocido.

Jonathan Rodríguez es el ex de América que está como agente libre.|@jona_rodriguez21

Después de la salida de Rodríguez de la MLS, surgieron varios rumores que lo colocaban como refuerzo de Rayados de Monterrey y una segunda aventura en el América, pero ninguna de ellas se llegó a concretar. Asimismo, el rumor más fuerte fue un regreso al equipo de sus amores, Peñarol de Uruguay, pero de igual manera no se hizo oficial.

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La vida de Cabecita Rodríguez tras irse del América y corrido de su nuevo equipo

“Cabecita” actualmente se recupera de una cirugía de rodilla. En mayo de 2025 sufrió una rotura de ligamentos que lo dejó fuera de las canchas durante varios meses, hecho que muy posiblemente orilló a Portland a rescindirle el contrato.

Sin embargo, a mediados de marzo su representante confirmó que el uruguayo fue intervenido quirúrgicamente, pero esta vez para hacerle una limpieza de la rodilla derecha y que su recuperación tardaría alrededor de 25 días.

En su última publicación de Instagram, el charrúa mostró su proceso de recuperación, aun con la vestimenta del conjunto de la MLS. Por lo anterior, se espera que fiche con un nuevo equipo en verano y reactive su carrera a sus 32 años.