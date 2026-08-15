Se fue de Chivas y ahora vive un calvario: su grave lesión preocupa en el extranjero

Chivas es una de las canteras que más futbolistas produce, pero muchos de ellos no llegan a trascender en el equipo, ya sea por falta de oportunidades u otros factores. Uno de ellos es un defensa, quien ahora vive un calvario, luego de que dejó a un histórico de México para firmar con un equipo en el extranjero; tuvo una lesión grave.

Luis Olivas es el jugador que tuvo una lesión grave en el tendón de Aquiles, como la que sufrió Luis Malagón, quien está a punto de regresar a las canchas en menos de lo que canta un gallo. El canterano será baja del Cartaginés, club de Costa Rica.

Luis Olivas es el jugador que tuvo una lesión grave en el tendón de Aquiles.|@luisolivas00

La gravedad de la lesión del canterano de Chivas

Hasta el momento se desconoce cuál es la gravedad de la lesión de Olivas. No obstante, el doctor Antonio Rivas declaró para Teletica sobre el tema de Luis, quien no tuvo una rotura completa del tendón de Aquiles, pero sí estará varios meses fuera de las canchas.

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"Yo en este momento no lo puedo saber. Lo que sí puedo saber por el examen físico que le hice fue que no es una ruptura completa del tendón de Aquiles. Tomando en cuenta si llegamos al diagnóstico y hay una ruptura parcial, la evolución del jugador va a depender del porcentaje de ruptura que tenga. Adelantándome, en el mejor de los casos podría ser mes y medio o dos meses", concluyó el especialista.

La trayectoria del canterano del Chivas

El jugador de 26 años surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas. Aun en las categorías menores, el central jugó un año en España con el CD Tuledano. Regresó, pero no tuvo muchas oportunidades en el primer equipo de Guadalajara, por lo que se fue cedido al Mazatlán y al Tapatío de la Liga de Expansión MX.

A principios de este año, Luis llegó a uno de los históricos de México como lo es Atlante, donde solo permaneció 6 meses, ya que en este verano se marchó al futbol centroamericano, donde estará fuera por varios meses tras una ruptura en el tendón de Aquiles.

