ÚLTIMA HORA: ya se sabe cuándo podría volver Luis Malagón a Club América

El regreso de Luis Ángel Malagón está a la vuelta de la esquina, pues ya entrena al parejo de sus compañeros tras recibir el alta médica. El arquero ya sabe cuándo podrá volver a disputar un partido con el América, ya que su recuperación ha sido favorable, incluso mucho mejor y rápida de lo esperado, pues el club tenía previsto tenerlo hasta finales de este año.

Malagón estaría listo para volver a disputar un partido en 2 semanas; es decir, las primeras semanas de septiembre, por lo que es muy probable verlo a medio torneo del Apertura 2026, siempre y cuando Guillermo Almada lo considere pertinente, ya que de momento Rodolfo Cota ha hecho un gran trabajo, mientras que en la banca está un guardameta que suma 0 minutos con el uruguayo.

Malagón estaría listo para volver a disputar un partido en 2 semanas; es decir, las primeras semanas de septiembre.|Club América

La lesión de Luis Ángel Malagón

El 10 de marzo es una fecha negra para el portero de 29 años debido a que sufrió una ruptura del tendón de Aquiles en la victoria del América 1-0 contra Philadelphia Union en la Concachampions. El arquero no pudo continuar el partido, por lo que salió del terreno de juego al minuto 42.

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Esta lesión no solo le costó perderse el resto del torneo internacional y de la Liga BBVA MX, sino también su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues era uno de los porteros que estaban considerados en la convocatoria de Javier Aguirre.

La pronta recuperación de Malagón

El nacido en Michoacán fue intervenido quirúrgicamente con éxito y el Club América estimó que sería baja entre 6 y 8 meses, por lo que su regreso fue presupuestado hasta finales de este año. No obstante, su recuperación ha sido rápida, por lo que estará listo en 2 semanas para volver a jugar.

Cabe mencionar que, antes de lesionarse, Luis Ángel había sido relegado a la banca en la Liga BBVA MX por una baja de nivel, por lo que se desconoce si Almada lo tiene considerado como titular o tendrá que volverse a ganar el puesto.