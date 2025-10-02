Se fue de Chivas y hoy es el MVP absoluto de la Liga BBVA MX con otro equipo

Alexis Vega es el MVP absoluto de la Liga BBVA MX, pues lo gana todo desde que pasó de Chivas a Toluca, equipo que lo recibió como el Hijo Pródigo. El capitán de los Diablos Rojos ha tenido un gran 2025, ya que ha levantado varios títulos tanto colectivos como individuales, hecho que lo acerca cada vez más a Europa por sus números impresionantes .

Vega levantó su tercer título consecutivo con Toluca tras remontar y ganarle 3-2 a Los Ángeles Galaxy el Campeones Cup 2025 . El delantero mexicano resurgió de las cenizas como el ave Fénix, pues sus últimos días con Chivas fueron tormentosos, ya que fue excluido del equipo por una presunta indisciplina, lo que le costó la salida del club.

Toluca FC Alexis Vega es el MVP de la Liga BBVA MX, pues en este 2025 ha conseguido títulos a diestra y siniestra tanto colectivoc como individuales

El capitán de los Diablos Rojos regresó al club que lo vio nacer como futbolista para el Clausura 2024 y fue en un lapso de un año que comenzó a ganar campeonatos a diestra y siniestra, los cuales son:

Toluca



Liga BBVA MX Clausura 2025

Campeón de Campeones 2025

Campeones Cup 2025

Selección Mexicana



Nations League 2025

Copa Oro 2025

Individual



Balón de Oro al Mejor Mediocampista Ofensivo de la Liga BBVA MX

Balón de Oro al Mejor Gol de la Liga BBVA MX

Alexis Vega regresó a Toluca de cara al Clausura 2024 y desde entonces su carrera volvió a ir en ascenso, a tal grado de ganarse nuevamente a la afición escarlata, a sus compañeros y a su entrenador Antonio “Turco” Mohamed, quien tras su llegada lo designó como capitán del equipo.

Vega lleva 4 torneos desde su regreso a los Diablos Rojos, en los cuales lleva 24 anotaciones y 29 asistencias, según las estadísticas de BeSoccer. El delantero está enchufado en este Apertura 2025, pues suma 2 tantos y 7 pases para gol, convirtiéndose en un baluarte del club escarlata.

El paso de Alexis Vega por Chivas

Alexis Vega llegó a Chivas a finales de 2018 como refuerzo bomba, pues en Toluca comenzó a dar destellos de talento. Con el Guadalajara permaneció 5 años, tiempo en el que tuvo altas y bajas, aunque lo llevó a formar parte de la Selección Mexicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 20202 y acudió al Mundial de Qatar 2022.

Vega comenzó a tener un bajo nivel después de la Copa del Mundo, pues las lesiones no lo dejaron destacar. La gota que derramó el vaso fue una supuesta indisciplina que le costó ser separado del plantel y su salida del equipo, pese a que meses atrás había renovado extensión de contrato.