Mientras México se prepara para el Mundial, Raúl Jiménez recibe una noticia clave sobre su futuro

Mientras la atención de millones de aficionados está puesta en el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el futuro de uno de los referentes del conjunto Azteca comienza a convertirse en una de las historias más atractivas del mercado de fichajes.

Raúl Jiménez Explota: ‘Tristeza Jugar de Local y Que Te Abucheen’

Raúl Jiménez llegará al Mundial sin equipo. Y es que la conclusión de su contrato con Fulham dejó al atacante mexicano en libertad para negociar con cualquier club, una situación que inmediatamente despertó interés tanto dentro como fuera de Inglaterra.

Y entre los equipos que ya comenzaron a moverse aparece uno que conoce perfectamente al delantero mexicano.

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Wolverhampton quiere recuperar a su ídolo

La historia entre Raúl Jiménez y Wolverhampton dejó momentos difíciles de olvidar.

Fue con los Wolves donde el mexicano alcanzó el nivel más alto de su carrera en Europa, convirtiéndose en una de las figuras más queridas por la afición gracias a sus goles, liderazgo y actuaciones en la Premier League.

Ahora, varios años después de su salida, el club inglés estaría explorando seriamente la posibilidad de traerlo de vuelta.

La intención sería aprovechar que el atacante se encuentra sin contrato para intentar construir un acuerdo que le permita regresar al equipo donde escribió algunos de los capítulos más importantes de su trayectoria profesional.

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Un escenario muy diferente al de su primera etapa

Sin embargo, el contexto ya no es el mismo.

Cuando Raúl defendía la camiseta de Wolverhampton, el equipo competía en la Premier League y peleaba por puestos europeos. Hoy la realidad deportiva es distinta y el proyecto atraviesa un momento de reconstrucción y ha descendido a la segunda división del futbol inglés.

Esa situación podría convertirse en uno de los factores más importantes para la decisión final del delantero mexicano.

A sus 35 años, Jiménez todavía mantiene la ambición de competir al máximo nivel y una buena actuación en el Mundial podría abrirle puertas en otros mercados.

Por ahora, cualquier decisión parece estar en pausa. El principal objetivo del atacante es la Selección Mexicana y el torneo más importante de su carrera a nivel internacional. Una Copa Mundial de la FIFA 2026 en casa representa una vitrina incomparable para cualquier futbolista, especialmente para alguien con la experiencia y trayectoria de Raúl.