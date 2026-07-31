Se fue de Necaxa por 2 millones, casi nadie lo recuerda y hoy ya juega en Europa

Actualmente, México cuenta con una buena cantidad de talento repartido por Europa. Futbolistas como Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Johan Vásquez, entre otros, son algunos de los proyectos más interesantes que tiene la Selección Mexicana. Sin embargo, existen casos que fueron completamente olvidados a pesar de estar jugando en el Viejo Continente y uno de ellos es Heriberto Jurado.

El extremo se formó en las fuerzas básicas de Necaxa y, con apenas 20 años, despertó el interés de clubes europeos. Así fue como en el año 2025, la institución de Aguascalientes confirmó su transferencia definitiva al Círculo Brujas del futbol belga. Diversos reportes señalan que la operación se cerró en unos 1,7 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, hoy su nombre vuelve a ser noticia.

Heriberto Jurado vuelve a jugar en Bélgica

Luego de haber registrado una escasa actividad durante la temporada 2025-26, el futbolista mexicano parece haber vuelto a la consideración del entrenador danés Lars Friis. Jurado viene de disputar 45 minutos en el empate del Círculo Brujas contra AS Mónaco por 2-2 en el marco de partido amistoso.

Heriberto Jurado|Crédito: Heriberto Jurado / IG

Una buena noticia para el mexicano, quien sumó minutos valiosos en el último partido amistoso de pretemporada previo al inicio de la campaña 2026-27. Su equipo tendrá como rival al Standard Lieja en la Jupiler Pro League, partido que se llevará a cabo el próximo 8 de agosto. De esta manera, el canterano de Necaxa buscará afianzarse de forma definitiva al futbol europeo.

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Los números de Heriberto Jurado en Bélgica

Desde su llegada procedente de Necaxa, el extremo mexicano disputó 11 partidos oficiales entre la Jupiler Pro League, la Copa de Bélgica y la Conference League.

Durante la temporada 2025-26 participó en nueve encuentros de liga y acumuló cerca de 162 minutos, sin goles ni asistencias. Su único tanto en Europa llegó el 30 de octubre de 2025, durante la victoria por 1-0 frente al KV Kortrijk por la Copa de Bélgica.

Jurado conserva contrato con el Círculo Brujas hasta junio de 2028. Sin embargo, la falta de continuidad provocó que comenzaran a circular versiones sobre un posible regreso a la Liga BBVA MX.