Alineaciones confirmadas del Necaxa vs Rayados de Monterrey, partido de la jornada 2 de la Liga BBVA MX

El Estadio Victoria será el escenario donde Necaxa y Rayados de Monterrey se enfrenten en un compromiso correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026. Ambos conjuntos comenzaron el certamen con una victoria y buscarán extender ese buen momento para mantenerse en los primeros lugares de la clasificación.

Alineaciones del Club Necaxa:

Luis Jiménez - #12 (Portero) Agustín Oliveros - #3 (Defensa) Francisco Méndez - #20 (Defensa) Raúl Martínez - #33 (Defensa) Carlos Vargas - #88 (Defensa) Daniel Leyva - #6 (Medio) Lorenzo Faravelli - #8 (Medio) Juan Torres - #11 (Medio) Julián Carranza - #9 (Delantero) Javier Ruíz - #10 (Delantero) Ricardo Monreal - #30 (Delantero)

Alineaciones del Club Rayados de Monterrey:

Luis Cárdenas - #22 (Portero) Ricardo Chávez - #2 (Defensa Lateral) Gerardo Arteaga - #3 (Defensa Lateral) Carlos Salcedo - #13 (Defensa) John Medina - #33 (Defensa Central) Lucas Ocampos - #7 (Medio Ofensivo) Oliver Torres - #8 (Medio Ofensivo) Diego Rossi - #9 (Medio Ofensivo) Luca Orellano - #10 (Medio Ofensivo) Jesús Corona - #17 (Medio Ofensivo) Jorge Rodríguez - #30 (Medio Defensivo)

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¿Cómo llega Necaxa al encuentro?

Los Rayos afrontan este compromiso con el ánimo en alto tras un debut positivo que dejó buenas sensaciones en su funcionamiento colectivo. Ahora tendrán una prueba de mayor exigencia frente a un rival acostumbrado a pelear por los primeros puestos, por lo que intentarán sacar provecho de la localía para quedarse con un nuevo triunfo.

¿Cómo llega Rayados de Monterrey?

Del otro lado, Monterrey llega con la misión de ratificar el nivel exhibido en su presentación. Bajo el mando de Matías Almeyda, el conjunto regiomontano intentará imponer condiciones a través de la posesión del balón, la intensidad y la calidad individual de los futbolistas que integran una de las plantillas más fuertes del futbol mexicano.