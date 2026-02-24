Se fue por más de 40 millones de pesos a Europa y hoy se perdería la Copa Mundial de la FIFA 2026 por algo terrible

La Selección Mexicana estaría viendo a su segunda baja para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues además de Jesús Orozco Chiquete, César Huerta sigue sin recuperarse de su lesión y todo pinta a que se perdería la justa internacional. El extremo venía de buenas actuaciones en Europa, donde se marchó por más de 40 millones de pesos, luego de triunfar con Pumas, que sigue invicto y es tercer lugar del Clausura 2026.

“Chino” sigue sin regresar a las canchas luego de ser operado a finales de noviembre por pubalgia, pues en la más reciente jornada del futbol de Bélgica no fue convocado en la victoria de su equipo Anderlecht 4-2 sobre Zulte.

César Huerta sigue sin jugar luego de ser operado por pubalgia.|@cesarh_33

La lesión de Huerta que lo alejaría de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El canterano de Chivas activó las alarmas de la Selección Nacional en noviembre, cuando se informó que estaría fuera de las canchas por pubalgia. Ello se agravó cuando requirió de una cirugía, por lo que fue intervenido a finales de noviembre del año pasado.

“Luego de una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta fue operado de la pelvis. Esto significa que el extremo mexicano estará fuera de actividad por un tiempo estimado de entre 6 y 8 semanas”, informó en un comunicado el club belga.

Sin embargo, César continúa en proceso de rehabilitación, pese a que se estimó que regresaría en este febrero de 2026, pero a menos de una semana de que concluya el mes, se desconoce la fecha exacta en la que podrá regresar al terreno de juego.

César, del olvido en Chivas a destacar en Pumas

Huerta es canterano de Chivas, club por el que pasó por diferentes categorías hasta llegar al primer equipo, pero su tiempo como rojiblanco no fue nada bueno, por lo que se fue prestado en varias ocasiones, pero fue con Mazatlán FC donde destacó.

El jugador de 25 años nunca se logró consagrar como rojiblanco, aunado a una mala relación con la afición, por lo que no la pensó 2 veces en marcharse a Pumas en verano de 2022. Con el conjunto universitario permaneció casi 3 años, en los que se consagró como una de las máximas figuras del club.

El extremo se marchó a principios de 2025 cuando el equipo de Bélgica desembolsó aproximadamente 2 millones de euros (más de 40 millones de pesos) por él, según un artículo de El Sol de México. Después de estar en varias convocatorias con México, se desconoce si logre llegar en óptimas condiciones en verano.