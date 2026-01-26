OFICIAL: Así se jugará el Super Bowl LX de la NFL en el Levi’s Stadium

El trofeo Vince Lombardi volverá a estar en juego el próximo domingo 8 de febrero en el Super Bowl LX en donde el campeón de la Conferencia Americana se enfrentará al monarca de la Conferencia Nacional en el Levi's Stadium de San Francisco, California.

Definidos los equipos que disputarán el Super Bowl LX

Este domingo 25 de enero hemos vivido dos emocionantes finales de conferencia en donde New England Patriots derrotó a a Denver Broncos por 10-7, mientras que Seattle Seahwaks se impusieron a Los Angeles Rams en un emocionante encuentro.

De esta manera, los New England Patriots se enfrentarán a Seattle Seahawks en el Super Bowl LX que se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium.

Esta será la segunda vez en la historia que ambos equipos se miren las caras en la Final de la NFL, luego del Super Bowl XLIX en donde los Patriots de Tom Brady superaron a Seattle en un dramático partido que terminó 28-24.

Jan 25, 2026; Seattle, WA, USA; Seattle Seahawks wide receiver Cooper Kupp (10) celebrates with tight end AJ Barner (88) after scoring a touchdown against the Los Angeles Rams during the second half in the 2026 NFC Championship Game at Lumen Field. Mandatory Credit: Kevin Ng-Imagn Images|Kevin Ng/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Este será el cuarto Super Bowl para los Seattle Seahawks que marchan como favoritos para llevarse esta victoria. Los Halcones Marinos han ganado solo una vez el Vince Lombardi.

Por su parte, los New England Patriots disputarán su doceavo Super Bowl, pero el primero de la era post Brady. La última vez que habían accedido a este encuentro fue en el 2019 cuando derrotaron a Los Angeles Rams.

