Tim Payne una vez enfrentó a Cruz Azul y esto fue lo que ocurrió

Mientras los equipos ya anunciaron sus listas de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un nombre que era completamente inesperado en la previa ha acaparado los reflectores internacionales. Tim Payne, un seleccionado de Nueva Zelanda, de la noche a la mañana, se transformó en un auténtico fenómeno viral en todas las plataformas digitales.

Algo que muy pocos conocen es que este futbolista ya supo jugar contra Cruz Azul —que tiene a un crack que se revalorizó—. Fue hace más de 10 años y, de hecho, salió victorioso al vencer a la Máquina Celeste. Ahora, es uno de los jugadores de los que más se habla en internet.

Tim Payne se enteró de la iniciativa y mantuvo un contacto con el creador de contenido

El vínculo de este defensor con el futbol mexicano no es nuevo. Existe un antecedente muy doloroso para la afición celeste que data de hace más de una década, donde Payne se vistió de villano frente a uno de los clubes más importantes de la Liga BBVA MX.

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La noche en que Tim Payne amargó a Cruz Azul en Marruecos

El cruce entre Tim Payne y Cruz Azul ocurrió en el Mundial de Clubes 2014, durante la definición por el tercer lugar del certamen. En aquella histórica cita, el cuadro de Oceanía, el Auckland City, plantó cara con el hoy viral futbolista. Aquel compromiso culminó con un 1-1 en los 90’. Anotaron Joao Rojas para la escuadra mexicana y de Ryan de Vries en el rival.

La paridad obligó a definir la medalla de bronce desde el manchón penal. Fue en la tanda de penales donde el defensor Tim Payne dejó su huella definitiva. El que hoy tiene 32 años asumió la responsabilidad de cobrar el primer disparo y lo transformó en gol. Con un definitivo 4-2 desde los once metros, el cuadro isleño se colgó el bronce y amargó a Cruz Azul.

Tim Payne: El inesperado fenómeno viral de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El actual zaguero del Wellington Phoenix alcanzó el estrellato global gracias a una campaña del creador de contenido Scarso. El influencer latinoamericano se propuso darle fama al elemento menos mediático de la justa mundialista, desatando una oleada masiva de nuevos seguidores. Payne pasó de 4,000 a 4,700,000 followers en Instagram.

