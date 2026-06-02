El jugador más famoso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sería uno de los más BARATOS en la Liga MX

Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ reúne a algunas de las máximas figuras del futbol internacional, un jugador que hasta hace poco era prácticamente desconocido se ha convertido en una de las sensaciones más inesperadas del torneo. Se trata de Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, quien ha conquistado las redes sociales y se ha transformado en uno de los nombres más comentados entre los aficionados.

La popularidad del futbolista creció de manera explosiva luego de que un creador de contenido iniciara una campaña para convertirlo en el jugador más famoso del Mundial. Lo que comenzó como una dinámica en internet rápidamente se volvió un fenómeno viral que llevó a Payne a sumar millones de seguidores en sus perfiles digitales en cuestión de días.

Tim Payne comenzó la previa mundialista con menos de 5 mil seguidores, una semana después de la viralización de los videos en los que pedían seguirlo ha alcanzado la cantidad de 4 millones de seguidores.

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¿Cuál es el valor de Tim Payne según Transfermarkt?

Sin embargo, la enorme fama que ha alcanzado en internet contrasta con su valor dentro del mercado futbolístico. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el lateral neozelandés tiene un valor estimado de apenas 350 mil euros, una cifra que resulta baja si se compara con los estándares económicos de la Liga MX.

De hecho, varios clubes mexicanos cuentan con futbolistas cuyo valor supera ampliamente esa cantidad, incluyendo elementos que no son titulares habituales o jóvenes que apenas comienzan su carrera profesional. Esto significa que, en términos de mercado, Payne podría ser una opción relativamente accesible para diversos equipos del futbol mexicano.

Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda|Instagram/ @Timpayne_

La situación refleja una realidad cada vez más común en el deporte moderno: la popularidad en redes sociales no siempre está relacionada con el valor de un jugador en el mercado de transferencias. Mientras millones de personas siguen cada paso del neozelandés en internet, su cotización en el mercado deportivo continúa lejos de la de las grandes estrellas que disputarán el Mundial.

¿Te gustaría ver a Tim Payne defendiendo algún escudo de la Liga MX?

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