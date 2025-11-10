ÚLTIMA HORA: así se jugará el Play-In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX llegó a su fin y ya quedaron definidos la mayoría de duelos de cuartos de final. Sin embargo, todavía quedan dos cupos por resolver, con cuatro equipos que jugarán a todo o nada en el Play-In: Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas.

Al terminar mejor posicionados, Tijuana y Juárez se enfrentarán para determinar al próximo rival de Tigres. El perdedor de este duelo, tendrá una chance más, dado que se medirá al vencedor del juego entre Pachuca y Pumas para definir qué equipo se cruzará con Toluca , el líder de la instancia inicial.

Instagram Tijuana / @xolos

"¡Así se jugará la Fase Final! Quedaron definidos los duelos del Play-In y los primeros cruces de cuartos de final del Apertura 2025", indicó la Liga BBVA MX en sus redes sociales. Además, compartió una imagen con el cuadro de esta etapa del certamen.

¡Así se jugará la Fase Final! 🏆



Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25. ⚔️#LaLigaDeLaAfición✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/9bnb18llWM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2025

Fecha y horario de los cruces Tijuana-Juárez y Pachuca-Pumas

Si bien los aficionados no pueden esperar a que comiencen los Play-In, la próxima fecha FIFA retrasará ligeramente esta situación. La Selección Nacional se medirá ante Uruguay el sábado 15 de noviembre y luego será rival de Paraguay el martes 18. Por esta razón, los enfrentamientos de la Liga BBVA MX se disputarán inmediatamente después.

El juego de ida entre Tijuana y Juárez se llevará a cabo el 19 o 20 de noviembre, mientras que el primer enfrentamiento entre Pachuca y Pumas tendría la misma fecha estipulada.

Instagram Juárez / @fc_juarez

Por otro lado, Mundo Deportivo indicó que el cruce entre el perdedor de Tijuana-Juárez y el ganador de Pachuca-Pumas se realizará el sábado 22 o domingo 23 de noviembre. ¿Qué equipos seguirán en la pelea por el trofeo del Apertura 2025 al finalizar el Play-In?