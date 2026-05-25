Gonzalo Piovi se burla de Pumas: “es más casa nuestra que de ellos”

Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tras ganarle 2-1 a Pumas en CU y rápidamente se dieron las repercusiones de los propios protagonistas en el campo de juego y en diálogo con la prensa. El más picante de todos a la ahora de responder fue Gonzalo Piovi, quien aseguró que Ciudad Universitaria es más casa de La Máquina que de la UNAM.

La burla de Gonzalo Piovi tras el Cruz Azul vs. Pumas

Además de que Cruz Azul ganó una fortuna por el título de la Gran Final, el defensor argentino no se guardó nada durante los festejos. “Creo que es más la casa nuestra que la de ellos”, afirmó Piovi de forma contundente. Claro, es que agregó: “porque la realidad es que tenemos dos títulos ya acá en seis meses. Es especial porque lo merecíamos”

|Instagram @gonzalopiovi

El futbolista argentino respaldó su burla con los éxitos recientes del club. “Fuimos en búsqueda durante toda la Liguilla. Nos tocó ir también a Guadalajara, dos veces. Ganamos la serie allá las dos. Nos tocó jugar acá, ganamos la serie”, agregó el defensa de 31 años. Siempre fuimos en búsqueda desde el minuto cero”, sentenció el zaguero.

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La burla de Piovi tiene justificación: las declaraciones previas

Piovi aseguró que hicieron mucho para ganar en el Olímpico Universitario. Pero su declaración responde a la guerra de declaraciones en la previa de la gran final. Pues antes de la ida, habló Nathan Silva, jugador de Pumas, quien criticó la falta de un estadio propio de los cementeros. “Ellos rentaron nuestra casa. Con todo respeto, no tienen estadio para jugar”, había dicho.

“La realidad más CASA DE NOSOTROS que de ellos, porque tenemos dos títulos acá”



GONZALO PIOVI 🎩 pic.twitter.com/dMyB0LWEgk — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) May 25, 2026

En tanto, rápidamente llegó la respuesta de Joel Huiqui. Pues el director técnico celeste no se quedó callado ante las provocaciones “El equipo tiene una casa muy grande en la República Mexicana”, respondió el estratega y afirmó que cualquier cancha tiene lleno asegurado con los aficionados de Cruz Azul.

Ante las críticas por la falta de estadio, ahora Cruz Azul se coronó en CU tanto en la Concachampions 2025 como en el Clausura 2026 de la Liga MX.

